Alcaraz, clasificado sin jugar a semifinales de las Finales de la ATP

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este jueves sin necesidad de jugar su último partido para las semifinales de las Finales de la ATP que se están disputando en Turín (Italia) en pista dura cubierta tras la victoria del australiano Alex de Miñaur ante el estadounidense Taylor Fritz en dos sets por 7-6(3), 6-3.

El murciano podrá jugar con menos tensión su duelo de esta noche ante el italiano Lorenzo Musetti, donde una victoria le garantizaría volver al número uno mundial, acabar primero del Grupo Jimmy Connors y evitar al gran favorito, el local Jannik Sinner, en la penúltima ronda.

El primer partido de la jornada en la capital del Piamonte era de supervivencia absoluta para un Alex de Miñaur, que había dejado escapar el martes el triunfo ante Musetti y que necesitaba ganar en dos parciales a un Fritz que había mostrado hasta ahora un gran nivel, pese a la derrota ante Alcaraz en tres mangas.

El australiano, que tenía en los mejores del circuito su 'bestia negra', rompió su maldición con la que fue su primera victoria en las Finales de la ATP donde hasta ahora había perdido sus anteriores cinco encuentros. Casi siempre llevó la iniciativa y jugó con confianza ante un Fritz que no estuvo tan fino como en sus dos anteriores partidos.

El americano ya se dio cuenta que no iba a ser tarea fácil el choque cuando cedió muy pronto el servicio. Pese a ello, esperó su momento y equilibró el partido en el ecuador del primer parcial que se terminó por decidir en el 'tie-break'. Aunque De Miñaur se dejó una bola de set antes, siguió sólido en la 'muerte súbita' (7/3) y alargó su fe de mantener sus opciones.

El australiano se asentó en la pista y comenzó a dominar a un Fritz un tanto nervioso y que vio cómo se le ponía cuesta arriba el partido al encajar una nueva rotura tempranera, además en blanco. El oceánico se aferró esta vez a su saque y aunque el estadounidense salvó con calidad dos pelotas de partido con su saque con 5-2 y se puso 15-30 a continuación no pudo evitar despedirse de un torneo en el que el año pasado fue subcampeón. De Miñaur necesita ahora que Carlos Alcaraz gane a Musetti para hacerse con la segunda plaza del grupo.