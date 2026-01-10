Alcaraz doblega a Sinner en la exhibición de Corea y mira ya al Abierto de Australia

Archivo - Jannik Sinner y Carlos Alcaraz - Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha impuesto este sábado al italiano Jannik Sinner (7-5, 7-6(6)) en el partido de exhibición celebrado en el Inspire Arena de Incheon (Corea del Sur), con el que ambos se han estrenado en 2026 y que será la única toma de contacto con las pistas antes del comienzo del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

En el complejo situado cerca de Seúl, el número uno y el número dos del mundo ofrecieron un choque de mucha igualdad en su primer enfrentamiento del año, con un primer set mucho más dado al espectáculo, con más de 15.000 espectadores en las gradas, y un segundo más competitivo, en vistas al 'grande' oceánico.

El público surcoreano vibró con cada punto de los dos mejores tenistas del ranking mundial, que no se desgastaron en exceso y que intercambiaron largos peloteos con golpes de lucimiento. De hecho, ambos consiguieron defender sus saques en un parcial inaugural en el que Alcaraz salvó dos bolas de 'break' antes de romper en el juego definitivo, después de 50 minutos.

En la segunda manga, donde el murciano intercambió incluso algunos golpes con un niño coreano, Sinner volvió a desperdiciar dos pelotas de rotura, en el tercer y quinto juegos, con ambos contendientes más enfocados y atentos, aunque sin perder la sonrisa y evidenciando la buena sintonía que reina entre ellos.

Todo tuvo que decidirse en el 'tie-break', donde Sinner pudo alargar la contienda con un punto de set que no consiguió aprovechar. En cambio, Alcaraz reaccionó y puso fin a la contienda en su primera oportunidad, después de una hora y 48 minutos de espectáculo.

Tras abandonar Corea, los dos tenistas se centrarán en preparar el Abierto de Australia, donde Sinner defiende título. El de El Palmar, por su parte, ambiciona conquistar por primera vez el 'grande' australiano, el único que le falta, después de llegar a cuartos de final en 2024 y 2025, y tratará de hacerlo sin Juan Carlos Ferrero y de la mano de Samuel López.