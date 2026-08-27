Alcaraz empezará contra Safiullin un complicado US Open

Carlos Alcaraz, USOpen - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz debutará en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada que empieza este domingo en Nueva York, contra el ruso Roman Safiullin en el que será su primer partido tras cuatro meses y medio fuera de las pista por lesión.

El murciano conoció este jueves su camino con el sorteo del cuadro del Abierto de Estados Unidos, que no le sonrió en absoluto ya que le deparó en una parte baja del cuadro individual que comparte con el serbio Novak Djokovic, hipotético rival en semifinales como podría serlo también el ruso Daniil Medvédev.

Alcaraz, que la semana pasada anunció su regreso para Flushing Meadows como vigente campeón, vuelve a la acción con las dudas de la inactividad más larga de su carrera, desde su retirada en el torneo de Barcelona a mediados de abril por una lesión en la muñeca derecha que se fue complicando mucho más de lo que esperaba.

El dos veces ganador del US Open no tuvo suerte con el sorteo desde el mismo debut, ya que Safiullin viene en un buena dinámica este 2026 y, además, fue capaz de ganar al murciano en Montecarlo en 2023. Por otro lado, Alcaraz tiene en su camino, posibles rivales en cuartos de final, a los dos últimos ganadores de la gira norteamericana sobre pista dura: el estadounidense Ben Shelton, ganador en Montreal, y el francés Arthur Fils, Cincinnati.

Una parte baja del cuadro que completa un Djokovic que vuelve a la carga en busca de su récord de 25 títulos de 'Grand Slam', aunque el serbio viene sufriendo físicamente casi cada vez que ha saltado a la pista esta campaña. Sin el número uno del mundo, Jannik Sinner, por lesión, el alemán Alexander Zverev encabeza el cartel después de ganar Roland Garros y hacer final en Wimbledon.

Por esa parte alta del cuadro aparecen el australiano Alex de Miñaur, el noruego Casper Ruud o el español Rafael Jódar. El madrileño, gran revelación de esta temporada en su primer curso de profesional, se estrenará contra el australiano Thanasi Kokkinakis, en busca de seguir su escalada de récord en la Gran Manzana.