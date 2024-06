Alcaraz: "A lo mejor a Tsitsipas en ciertos momentos le ha podido la presión"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha opinado que "a lo mejor" al griego Stefanos Tsitsipas "en ciertos momentos le ha podido un poco la presión" durante su partido de cuartos de final en el torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y donde el triunfo ha sido este martes para el murciano por 6-3, 7-6(3) y 6-4.

"Ha habido veces que quizás de los partidos anteriores, o de cómo iba también en este partido, a lo mejor en ciertos momentos le ha podido un poco la presión y no ha jugado a su mejor tenis. Pero al final eso lo intentamos cada partido, que a los otros le pongamos esa presión extra", declaró Alcaraz a los micrófonos de Eurosport.

"Ha sido un partido realmente bueno. O sea, he jugado muy bien. Creo que cuando había altibajos en mi juego, controlaba muy bien mis emociones y a mí mismo en la cancha. Estaba muy tranquilo en los momentos que he tenido que estarlo, estoy muy feliz con la forma en que he manejado todo y con la forma en que he jugado. Estoy muy feliz de volver a jugar una semifinal aquí en Roland Garros", dijo el murciano.

Se enfrentará ahora al italiano Jannik Sinner, nuevo n° 1 del mundo. "No voy a mentir. Creo que ahora mismo es el mejor jugador del mundo. O sea, el jugador que está jugando mejor al tenis en estos momentos. ¿Qué puedo decir de él? Creo que hemos jugado grandes partidos a un gran nivel. Me alegro de tenerlo en el circuito y de tenerlo a este nivel porque gracias a él me esfuerzo por ser mejor, por ser un mejor jugador, por dar el 100% cada día, por levantarme por la mañana y querer mejorar mi juego, para tratar de vencerlo", añadió Alcaraz.

"Así que estoy agradecido de tenerlo jugando. También me encanta verlo jugar, y, como he dicho, será un desafío realmente difícil para mí. Estoy listo para aceptar ese desafío, estoy listo para dar espectáculo en esta hermosa cancha, creo que es el partido que todos quieren ver y estoy seguro de que él mostrará su mejor tenis, yo también... y ya veremos quién va a gana", afirmó el de El Palmar.

Además, habló sobre sus habituales sonrisas: "La mayoría de las veces es porque hago un gran tiro, pero otras veces digamos que me esfuerzo por sonreír en los momentos difíciles porque gracias a eso es como sacudirse todos los nervios. Estoy feliz de estar en este lugar y solo quiero disfrutar de los momentos difíciles. Creo que los mejores jugadores del mundo quieren jugar en situaciones difíciles y yo quiero ser uno de ellos".

Respecto a Tsitsipas, valoró el peso de sus enfrentamientos previosen el Circuito de la ATP. "Intento no pensar en ello, intento pensar que en esos momentos él va a subir su intensidad y, gracias a pensar eso, pues me exijo a mí mismo a jugar a un mejor nivel", recalcó Alcaraz.

"Yo creo que él también al principio del partido ha cometido varios errores que quizás me han ayudado a hacerle 'break' en el primer juego y, a partir de ahí, a él se le ha puesto un poquito cuesta arriba. Yo he jugado muy bien, muy duro, le he dado muy poco margen", describió.

"Durante todo el partido le he dado muy pocas opciones y la verdad es que muy contento de la manera en la que he jugado, he manejado bien las situaciones, ha habido momentos que he estado abajo pero he sabido controlarme muy muy bien y jugar calmado", admitió el murciano.

Por último, entre risas, abogó por "tener los dos días de descanso y descansar bien". "La verdad es que yo creo que estos dos días me van a venir muy bien, tanto para descansar y recuperar físicamente como tener el entrenamiento previo", indicó sobre su tiempo libre antes de la semifinal.

"Lo intentaré hacer en el partido contra Jannik, que al final va a ser uno de los mayores retos que hay actualmente en el tenis. Y creo que intentaremos aprender de lo ocurrido, de los días previos, de intentar hacer las cosas quizás un poco mejor de las que hice el año pasado y a ver qué tal. Pero no te voy a decir que quiero ganar o jugar ya... pero tengo ganas de jugar", confesó finalmente a Álex Corretja.