Alcaraz: "Nadie sabe lo que hemos pasado para ganar este trofeo"

Carlos Alcaraz celebra su victoria en el Abierto de Australia - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz, que este domingo ha conquistado el Abierto de Australia, ha asegurado que "nadie" sabe el "trabajo duro" y todo lo que ha tenido que pasar para poder ganar el trofeo, y ha afirmado que lo que ha conseguido el serbio Novak Djokovic es "inspirador" no solo para los tenistas, sino para todos los deportistas y para el mundo en general.

"Nadie sabe todo el trabajo duro que he tenido que hacer para ganar este trofeo y lo que hemos pasado para llegar a este momento. No escuché nada de lo que la gente estaba diciendo antes de venir a Australia. Hicimos el trabajo correcto, me empujasteis cada día a hacer las cosas correctas. Estoy muy agradecido por todos los que tengo en la esquina ahora mismo. Este trofeo es vuestro", declaró en la ceremonia de trofeos.

Además, reconoció el trabajo de Djokovic. "Estás haciendo cosas increíbles, lo que estás haciendo es realmente inspirador no solo para los tenistas, sino para los deportistas, para todas las personas del mundo, para mí también. Haces el trabajo correcto, el trabajo duro, todos los días con tu equipo, en todos los torneos a los que vas, jugando tan buen tenis. Me encanta verte jugar. Para mí, ha sido un honor compartir pista contigo. Muchas gracias por lo que estás haciendo, porque es realmente inspirador para mí", indicó.

Por otra parte, el murciano se acordó de su compatriota Rafa Nadal, presente en la grada. "Novak dijo que era raro ver a Rafa en la grada, y es verdad. Es la primera vez que ve un partido oficial mío. Es un honor jugar frente a ti. Tuvimos grandes batallas en la pista, no demasiadas, pero para mí fue un honor estar en la pista, entrenando, jugando y compatiendo vestuario contigo, y ahora verte viendo mis partidos es un privilegio. Muchas gracias por estar aquí", manifestó.

Por último, Alcaraz dio las gracias a la organización del torneo y a los aficionados australianos. "Gracias a todos los que hicieron posible este torneo. Es un gran torneo para los jugadores, es un sitio increíble. Cada año hacen mejoras para que nos sintamos cómodos, así que lo aprecio y estoy muy agradecido por esto. Estoy muy contento de estar aquí cada año", subrayó.

"Es un honor jugar aquí en Melbourne cada año y creo que el privilegio es porque el amor que recibo cada año es de gran apoyo, es un gran amor, no solo en los partidos, sino que cada vez que empiezo a entrenar me siento mucho mejor. Quiero agradeceros a todos por empujarme en los partidos. Gracias y espero volver el próximo año", finalizó.