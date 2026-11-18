Carlos Alcaraz golpea una bola durante un torneo - Loic Baratoux/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró que tras notar una molestia durante su partido de las Finales de la ATP de este martes ante el ruso Daniil Medvedev, tenía claro que no quería "forzar" su cuerpo y que aprovechó que iba por delante un set arriba y con rotura en el segundo para "jugar con calma y de forma fluida".

"He tenido algún problema físico, pero creo que todos pudieron ver que, a pesar de todo, pude seguir jugando un buen tenis y moviéndome bien. No quería forzar mi cuerpo al límite físicamente porque en ese momento tenía una ventaja de una rotura, así que intenté mantener el ritmo, jugar con calma, de forma fluida y relajada. Estoy contento por cómo salió", señaló Alcaraz en la entrevista en la pista tras su victoria.

El murciano se mostró feliz tras un partido donde cree que hizo "todo bien". "Ya vimos en su primer partido que Daniil estaba sacando a un gran nivel. Consiguió muchos puntos fáciles con su servicio, pero yo logré restar muy bien y en sus segundos saques resté de forma muy agresiva y muy profunda", subrayó.

"Diría que, a partir de ahí, estuve jugando de maravilla, fiel a mi estilo de juego. Creo que golpeé la pelota en el punto óptimo de la raqueta prácticamente siempre, o al menos en un porcentaje altísimo de mis golpes. Estoy muy contento por ello porque contra Medvedev hay que estar tranquilo, relajado, porque te devuelve muchísimas bolas", añadió el número tres del mundo, que celebró igualmente haber pensado "con mucha claridad en algunos momentos complicados".

En este sentido, el de El Palmar se refirió a las claves para jugar contra grandes sacadores. "Cuando ellos no logran ganar puntos directamente con su servicio, empiezan a estresarse. Confío plenamente en mis movimientos y en mi estado físico al cien por cien; por eso, mi objetivo es devolver cada saque", detalló.

"Cuando ellos sienten que no consiguen puntos gratis con el servicio, o ven que el rival devuelve la bola constantemente, entran en tensión y esto termina afectando a su juego desde el fondo de la pista. Por eso, me centro sobre todo en meter la devolución y, a partir de ahí, defender los primeros golpes para entrar en el intercambio", remarcó.

Alcaraz también considera "fundamental aprovechar el segundo saque para presionar y tratar de tomar la iniciativa tanto como sea posible". "Mi planteamiento consiste en alargar un poco los puntos y llevar el partido a mi propio estilo de juego. Eso es lo que intento hacer siempre que me enfrento a jugadores con un saque tan potente, como Daniil o Shelton", sentenció.