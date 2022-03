Alcaraz: "La primera vez, Nadal me destrozó; ahora hemos jugado un tercer set"

Carlos Alcaraz - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha mostrado "feliz" a pesar de su derrota en semifinales de Indian Wells ante Rafa Nadal (6-4, 4-6, 6-3), ya que en su primer duelo con el balear este le "destrozó" y este sábado ha conseguido forzar "un tercer set".

"He jugado ante Rafa y creo que ha sido un partido ajustado. Me voy feliz del torneo. Salí de la pista contento por el nivel y por la actuación. La primera vez me destrozó. Ahora, hemos jugado un tercer set... Estoy muy contento", declaró en rueda de prensa.

El murciano, de 18 años, consiguió exigir al 22 veces campeón de 'Grand Slam' en una dura batalla. "Ahora sé que este es mi nivel. Sé cómo debo jugar antes este tipo de rivales. Eso es lo más importante, ser consciente de tu nivel y de qué tienes que hacer", dijo. "Era mi segundo partido ante Rafa. Sentí que tengo el nivel, que soy parte de ese tipo de jugadores. Creo que voy a medirme a Rafa o a los mejores jugadores muchas veces este año", aventuró.

Además, reconoció que tuvo que vencer los nervios en la primera manga. "Durante el primer set estuve compitiendo contra Rafa y contra mí. Siempre tenía en mi cabeza que estaba jugando contra Rafa. En el segundo y el tercer set pensaba: 'Vale, estoy jugando ante Rafa, pero voy a intentar mostrar mi nivel. Voy a dar el 100% para intentar batirle o estar cerca de derrotarle'", afirmó.

"En el segundo set hubo mucho viento. Hemos sobrevivido. Creo que dejó de ser un partido de tenis en el segundo set", explicó. "El año pasado hubo muchas primeras veces para mí. Logré mi primera victoria en 'Grand Slam', en Masters 1.000... Hubo muchas primeras veces. Ahora he disputado más partidos ante jugadores 'Top 10', grandes encuentros en grandes estadios. Creo que soy más maduro. Tengo un mejor control de mí mismo, de mis emociones", finalizó.