Alcaraz quiere revancha para seguir soñando en Nueva York

El murciano se medirá en los cuartos de final del US Open a Jannik Sinner, que ya le ha ganado dos veces este año

Al deseo de revancha se suma la posibilidad de confirmar su candidatura al título en Nueva York y al número uno del ranking

El tenista español Carlos Alcaraz disputará en la madrugada del miércoles al jueves (2.30 horas) los cuartos de final del US Open ante el italiano Jannik Sinner, rival al que no ha vencido este año, y con el que deberá confirmar su hambre y candidatura al título en Nueva York, para seguir también en la carrera por el número uno del mundo.

El murciano, único superviviente de la 'Armada' en el Abierto de los Estados Unidos, batió al croata Marin Cilic en octavos en un partido maratoniano, en el que necesitó casi cuatro horas para imponerse al que fue campeón del torneo en 2014 por 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-3. Este fue el primer gran examen para Alcaraz, que venía de tres 'cómodos' duelos en Flushing Meadows, aunque la juventud y la superioridad física del español se impusieron en el duelo generacional vivido en Nueva York.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero venció también contra sus propios demonios, que a veces aparecen en forma de desconexión y precipitación, demsostrando ante el croata su madurez en la pista. Este primer triunfo de exigencia en Nueva York le permite seguir soñando con la posibilidad de levantar su primer 'Grande', así como de terminar el torneo como número uno del mundo, tras la derrota de Rafa Nadal, y con Casper Ruud como otro candidato. Para ello, solo alcanzar la final, si no es ante el noruego, se lo garantizaría, y si es ante el número siete, ganarla.

Pese a la ambición conocida por todos de Alcaraz en cuanto a grandes objetivo y el crecimiento exponencial de los últimos meses, el murciano, actual número cuatro del mundo, prefiere ser prudente ante la opción de llegar a la cima del ranking. "Lo veo muy lejos, aunque me queden dos o tres partidos, aún lo veo totalmente lejos", reconoció el español, de 19 años, que puede convertirse en el líder del circuito más joven de la historia, récord que ostenta ahora Lleyton Hewitt (con 20 años, 8 meses y 23 días).

"Me quedan partidos de alto nivel, de alta exigencia, por lo que ahora mismo intento no pensarlo. Estoy enfocado en los cuartos de final", insistió un concentrado Carlos Alcaraz en declaraciones publicadas por la ATP, que es consciente de la dificultad del duelo ante Sinner, rival al que todavía no ha vencido esta temporada.

El italiano, número 13 del mundo, superó al bielorruso Iliá Ivashka en cinco sets (6-1, 5-7, 6-2, 4-6 y 6-3), en un duelo a priori asequible pero que acabó complicando a Sinner, que tendrá el cansancio como uno de sus rivales también ante Alcaraz -lleva tres partidos de más de tres horas en el torneo-.

No obstante, la estadística está a su favor. Y es que Sinner ya ha vencido al murciano este año en la final de Umag y los octavos de final de Wimbledon. Así, Alcaraz afronta el duelo con deseo y hambre de revancha, para poder vencer a uno de los rivales que se le resiste este curso. Wimbledon y en Umag.

"Influye para positivo, porque le tengo ganas", respondió el español sobre el cara a cara desfavorable con el italiano. "Soy un chico competitivo, al haber perdido las dos últimas veces tengo ganas de volver a enfrentarme a él, de mostrar mi nivel, mi juego, e ir a por todas. Y ojalá que a la tercera vaya la vencida", deseó Alcaraz, que afirmó que deberá estar "concentrado" para triunfar ante Sinner.

Alcaraz se ha confirmado como uno de los principales representantes de la 'next-gen' y ahora tiene una oportunidad de oro para corroborar su meteórico desarrollo en un circuito con muchos candidatos a todo. El murciano estaba fuera del 'top 100' a principios del 2021 y apenas año y medio después ya pelea por levantar su primer 'Grande' y ve el número uno muy cerca.

Su amplio repertorio de golpes, así como su desparpajo, valentía, versatilidad y resistencia física, le catapultan como uno de los tenistas del futuro, aunque se ha empeñado en querer también dominar en el presente.

Nueva York le ha enseñado que no hay ronda fácil, aunque en esta ocasión se ha podido ver a un tenista más 'hecho' y entero, sin dejarse a los nervios. El US Open se antoja como la ocasión de oro para colocarse entre los grandes, con sus primeras semifinales de 'Grand Slam' en el horizonte como el menor de los grandes premios que tiene en juego.