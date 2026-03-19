Alcaraz quiere revancha y su segundo título en Miami

El tenista español Carlos Alcaraz. - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se mide este viernes en la segunda ronda y su debut en el torneo de Miami al brasileño Joao Fonseca, en la que será una señalada toma de contacto en una pista en la que ganó su primer gran título como profesional, pero donde no ha vuelto a repetir un gran resultado.

Como la letra de una famosa canción, Miami confirmó a Carlos Alcaraz en 2022, regalando el primer gran título de su carrera a un joven tenista murciano que, unos años después, está ya entre los más grandes de la historia, como muestra el 'Grand Slam' que completó en Australia el pasado enero. Sin embargo, han pasado cuatro años y tres ediciones del torneo de Florida (Estados Unidos) desde aquel Carlitos imberbe, y lo cierto es que al actual número uno del mundo se le ha atragantado el segundo Masters 1000 de la temporada.

Una semifinal (2023), un cuarto de final (2024) y una derrota prematura (2025) han sido los resultados de Alcaraz desde entonces. Ahora, en el mejor arranque de temporada de su carrera, con un balance de 16-1, quiere volver a levantar el título en el Hard Rock Stadium. Para ello, la primera prueba que ha de superar es el complicado debut ante uno de los llamados a ser alternativa al propio Alcaraz y Jannik Sinner en el futuro.

El brasileño Joao Fonseca superó este jueves en tres sets al húngaro Fábián Marozsán y sirvió el primer y esperado duelo contra el español, la toma de contacto de Alcaraz en Miami después de que sufriera la primera derrota de 2026, en las semifinales de Indian Wells, ante un sobresaliente Daniil Medvedev, al que no se encontraría hasta una hipotética final.

Esta vez, el cuadro de Miami apunta a ser más sencillo para el murciano que el del primer Masters 1000 de la temporada, ya que por su camino tampoco estarán ni Novak Djokovic --no participa--, ni Alexander Zverev ni, por supuesto, Jannik Sinner.

Así, el camino del español hacia su segundo título en Miami podría estar compuesto por una tercera ronda ante el sacador Mpsetshi Perricard o el local Sebastian Korda; en octavos de final, Karem Khachanov, al que ya ganó en los cuartos de final de Doha, o Luciano Darderi apuntan a ser sus rivales. En cuartos, el abanico se abre con Jack Draper, Taylor Fritz, Casper Ruud y Jiri Lehecka como rivales más potentes; y en una hipotética semifinal, Lorenzo Musetti, Alex De Miñaur, Alexander Biblik o, incluso, Flavio Cobolli pugnarán por ser sus rivales.

Todo ello en un torneo que se presenta importante de cara a la lucha entre Sinner, campeón en Indian Wells, y Alcaraz por el número uno en esta primera mitad de temporada. La derrota del murciano en segunda ronda del curso pasado ante el belga David Goffin y la no participación por dopaje del tenista de San Cándido, hace que sea un torneo propicio para que ambos puedan sumar muchos puntos. De hecho, es el único torneo hasta el Mutua Madrid Open en el que Alcaraz puede aumentar la distancia de puntos con respecto a Sinner.