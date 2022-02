Alcaraz: "Quiero que se me conozca como Carlos Alcaraz y no como el sucesor de Rafa Nadal"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha asegurado que "no" quiere que se le conozca "como el sucesor de Rafa Nadal", un deportista que siempre ha sido su "referente" y con el que comparte "valores", porque no se siente "relevo de nadie", y ha afirmado que es el momento "de seguir creciendo, de vivir experiencias y de jugar con los mejores".

"No me siento el relevo de nadie. Quiero que se me conozca como Carlos Alcaraz y no como el sucesor de Rafa Nadal, aunque siempre ha sido un referente y me encantaría poder transmitir los mismos valores que él transmite, sobre todo a los más pequeños", señaló en una entrevista a la revista Men's Health, de la que se ha convertido en la portada más joven de su historia.

El flamante ganador del torneo de Río, de 18 años, explicó que trata de tener siempre los pies en el suelo. "Quiero que los que me conocen sigan llamándome Carlitos, porque es como siempre me han llamado. No quiero que, de repente, porque haya crecido o porque sea tenista, me llamen Carlos. Quiero que nunca dejen de verme como el chaval que he sido siempre", manifestó.

"Siempre he tenido muy presente que lo primero que hay que ser es persona, y luego ya deportista. Es un lema que me ayuda a mantener la cabeza fría y los pies en el suelo pase lo que pase", prosiguió el murciano.

Este lunes, se coló por primera vez en el 'Top 20' del ranking ATP. "Ahora no es el momento de pensar en el ranking. Soy muy joven y me queda mucho por vivir. Es el momento de seguir creciendo, de vivir experiencias y de jugar con los mejores", advirtió. "Para mí el tenis es puramente mental. Al final, estás tú solo ahí en la pista, y eres tú y solo tú el que tienes que saber sobreponerse y encontrar soluciones", apuntó sobre su manera de afrontar los partidos.

Por último, el de El Palmar señaló al extenista Juan Carlos Ferrero, su actual entrenador, como la persona que le ha hecho crecer en el mundo del tenis. "Sin él me hubiera costado muchísimo estar donde estoy, crecer como he crecido, mejorar tanto y tan rápido. Yo creo que se lo debo todo a Juan Carlos", finalizó.