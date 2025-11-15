Alcaraz: "Seguir ganando 'Grand Slams' es lo que me motiva"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que repetir el sentimiento de ganar un 'Gran Slam' es su mayor motivación para una carrera que espera tenga "muchas temporadas por delante", en busca de finiquitar a lo grande la del 2025 además de como número uno del mundo, ganando las Finales ATP y la Copa Davis.

En una entrevista a El Larguero de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Alcaraz mostró su satisfacción por, como en 2022, lograr el número uno al final de temporada, trofeo que recibió este mismo viernes. "Dos años terminando la temporada como número uno, con 22 años, muchos años por delante, muchas temporadas por delante, ojalá que no se estanque aquí", afirmó sobre un objetivo cumplido.

"La verdad que significa mucho, por el trabajo que hemos hecho durante todo el año. Han habido idas y venidas, altibajos, momentos buenos, momentos malos, poder aprender de todos esos momentos, poder seguir trabajando, seguir yendo adelante, verme a mí jugando un buen tenis, y sobre todo consistente, yo creo que eso es lo que transmite el terminar el año como número uno, todo ese camino", añadió.

El murciano aseguró ser el mejor del 2025 tras su pleno en la fase de grupos en Turín, sede de las Finales ATP, donde este sábado se medirá al canadiense Félix Auger-Aliassime. "Terminar el año como número uno es muy especial, porque es el premio al trabajo durante todo el año, la exigencia que has hecho durante todo el año, es como que da sus frutos. Es muy bonito y maravilloso y lo pongo en un valor muy alto", afirmó en busca ahora de ser 'Maestro'.

Alcaraz destacó el nivel del jugador americano, su próximo rival en Turín, en pista bajo techo, aunque fue preguntado por la racha triunfal del italiano Jannik Sinner, dominador en 'indoor' y del Circuito junto al español. "Es uno de los mayores retos que hay. Sinner lleva sin perder un partido en 'indoor' dos años", recordó.

"Estamos preparados, estamos jugando bien, estamos con energía", añadió un Alcaraz que, tras ganar ocho títulos en 2025, incluidos dos 'Grand Slam', le pide algo más al año. "Terminar el año con diez títulos, con las Finales ATP y la Copa Davis. Sería increíble, vamos a intentarlo. Dos últimas semanas de un largo año exigente, pero obviamente todo lo que hemos hecho ha sido maravilloso", dijo.

Por otro lado, el de El Palmar confesó que ganar 'grandes' es su mayor motivación. "Seguir conquistando 'Grand Slams'. Ese sentimiento cuando alzas un trofeo de 'Grand Slam', eso es lo que te sigue moviendo para seguir dándolo todo, seguir entrenando y seguir mejorando, para volver a sentirlo. Eso es lo que realmente me motiva", confesó el español, campeón de estos torneos los dos últimos años junto a Sinner.

"El tenis es cosa de muchos jugadores. Obviamente por los resultados, puede ser que la gente nos tenga a nosotros dos como cabeza del Tour, por decirlo de alguna manera. Pero la realidad es que hay muchos jugadores que nos ponen en problemas, que también tienen opciones de ganar torneos", terminó.