El tenista Carlos Alcaraz en las ATP Finals. - Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha impuesto este miércoles al ruso Daniil Medvedev en dos sets (6-2, 6-4), en la segunda jornada de la 'round robin' de las ATP Finals de Turín, una victoria que confirma el gran estado de forma del murciano y lo deja prácticamente clasificado para las terceras semifinales de su carrera en el torneo de maestros.

Carlos Alcaraz sigue demostrando en Turín un estado de forma sobresaliente. En el segundo partido de la 'round robin' de las Finales, se impuso con autoridad al Daniil Medvedev, número cinco del ranking ATP, en dos sets (6-2, 6-4). Un partido en el que el número tres del mundo no tuvo que hacer frente a ninguna bola de 'break' en contra, a pesar de sacar por debajo del 50% de primeros en la primera manga.

Un triunfo que supondrá la clasificación de Alcaraz a las semifinales de las ATP Finals por tercera vez en su carrera, en caso de que Frances Tiafoe consiga ganar un set a Flavio Cobolli en el duelo de esta noche. Además, el de El Palmar está mostrando una superioridad evidente en sus partidos, en los que no ha cedido ningún saque, y encadena ya 12 victorias en condiciones 'indoor' --incluyendo el abandono de Berrettini en Viena--, en las que solo se ha dejado un set.

La puesta en escena de ambos en el partido sería solvente y dominando con sus servicios, aunque Alcaraz estaría más cerca de las primeras bolas de rotura del partido en el segundo turno del ruso, en el que forzó el 40 iguales. Sí llegaría con 2-2 en el marcador y tras una doble falta de Medvedev, que posteriormente cometería un nuevo error con el revés para ceder por primera vez en el partido su saque.

Un 'break' que consolidaría manteniendo su saque, con el que seguía sin sufrir pese a sacar solo el 33% de primeros. Y la renta del murciano seguiría creciendo con una nueva rotura, esta vez en blanco. Se estaba atascando Medvedev en el partido a base de errores no forzados, hasta 14, y el primer set caería por un contundente 6-2 del lado de Carlos Alcaraz.

Y el tenista de El Palmar aprovecharía la inercia positiva y las dudas de Medvedev para sacar renta en el arranque del segundo set. Un 'break', el tercero consecutivo en el partido, que confirmaría en el siguiente juego con su saque. Además, en segundo set trajo consigo la mejoría de Alcaraz con su servicio, que subiría hasta el 70% de primeros.

Así, y tras permitir solo cuatro puntos al resto a su rival, cerraría su victoria y el pase a semifinales (6-4) en poco más de una hora de juego. Un triunfo que tuvo un pequeño susto en forma de atención médica con 2-1 a su favor en el segundo set, en la que el fisio de la ATP colocó un vendaje compresivo en su muslo izquierdo, aunque pudo acabar el partido sin aparentes problemas.