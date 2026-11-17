El tenista español Rafa Jódar durante el partido ante Arthur Fils. - Claudio Benedetto/IPA via ZUMA P / DPA

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha caído este martes ante el francés Arthur Fils en tres sets (5-7, 6-2, 6-2), en la segunda jornada de la 'Round Robin' de las ATP Finals, que se disputan en el Enalpi Arena de Turín, una derrota que deja al madrileño con dos partidos perdidos y ningún triunfo en el Grupo Jonh McEnroy, lo que hace que necesite una carambola, además de ganar en el tercera jornada, para seguir vivo.

Rafa Jódar tampoco ha conseguido estrenar su casillero de victorias en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals. El español no pudo con Arthur Fils en un partido en el que consiguió llevarse un disputado primer set, pero en el que el francés se mostró muy superior en las dos siguientes mangas, en las que Jódar requirió de asistencia médica de por problemas físicos.

Un partido que arrancó con mucha igualdad y con ambos jugadores mostrándose firmes con sus servicios, aunque con mayores dificultades para Jódar, que tuvo que levantar dos bolas de rotura en el tercer juego. Así, se llegaría al tramo final del primer set con todo igualado. Y cuando parecía que si alguien era capaz de conseguir un juego al resto era el francés, que volvió a desaprovechar un punto de 'break' en el noveno juego, Jódar conseguiría la rotura y cerraría el primer parcial (4-6).

Se ponía de cara el partido para el de Leganés, que además comenzó el segundo set con un juego en blanco con su saque. Sin embargo, la energía de Jódar empezaría a disminuir a partir del tercer juego, en el que Fils, en su cuarta bola de 'break', consiguió romper por primera vez. No sería el único juego al resto del francés, ya que en el quinto juego volvería a hacerlo, tomando una ventaja de 5-1 que sería difinitiva para llevar el partido al tercer set (6-2).

El partido había cambiado, y de que manera, en el segundo parcial, en el que Jódar recibió atención médica con 4-1 abajo. Y el tercero sería una prolongación del anterior, con un Fils impecable con su saque y haciendo mucho daño al resto, gracias a un tenis muy sólido --6 errores no forzados--. Así, y de nuevo con dos 'break' de margen, el francés cerraría el partido y la primera victoria de su vida en las Finales de la ATP por un contundente 6-2.

La derrota deja contra las cuerdas a Rafa Jódar, que tendrá que tirar de calculadora para seguir vivo en el torneo. Lo primero que debe ocurrir para eso es que Alexander Zverev gane a Ben Shelton, y si esto pasa, el jueves Jódar debe ganar al estadounidense --si es posible en dos sets-- y que el número uno del mundo haga lo propio con Arthur Fils --también en dos mangas--.