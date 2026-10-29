Alcaraz sigue firme en Viena

El tenista español Carlos Alcaraz en el torneo de Viena. - Max Slovencik/APA/dpa

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este jueves en los cuartos de final del torneo de Viena, de categoría ATP 500 y que se disputa en condiciones indoor, tras superar en dos sets al georgiano Nikoloz Basilashvili (6-1, 7-6(11)), en un partido en el que el murciano arrasó en la primera manga pero en el que sufrió para cerrarlo en el segundo, teniendo que levantar tres bolas de set en contra.

Carlos Alcaraz sigue firme en busca de su primer título en Viena. El número tres del ranking mundial superó en un complicado partido a Basilashvili, un rival al que arrasó en el primer set pero que le puso contra las cuerdas en el segundo. De hecho, el murciano tendría que levantar hasta tres pelotas de set en el 'tie break' del segundo parcial --dos de ellas al resto-- para evitar que el partido se alargara.

La puesta en escena de Alcaraz en el partido fue imponente. El murciano fue un torbellino y arrasó a Basilashvili en el primer parcial, en el que solo pudo sumar un juego. Un tenis sobresaliente que trasladó a lo numérico, cediendo solo cuatro puntos al resto y logrando nueve goles ganadores, por dos errores no forzados. Así, tardaría 29 minutos en llevarse la primera manga por un contundente 6-1.

Y con la misma superioridad exhibida en el primer set comenzaría el segundo. Un 'break' en el primer juego para tomar una renta de 2-0 que parecía anticipar un triunfo rápido de Alcaraz. Sin embargo, Basilashvili se aferró al partido a base de subir su nivel y provocar los fallos de un mucho más errático Alcaraz --11 errores no forzados--. Así, conseguiría quebrar el saque del español por primera vez en el partido en el ecuador del set, para colocar el 3-3 en el marcador.

Una igualdad que se mantuvo en el último tramo del set, después de que el de El Palmar desaprovechara dos pelotas de rotura, que daría lugar a un frenético 'tie break'. En la muerte súbita, el georgiano tendría un gran arranque, con un 4-1 de parcial inicial. Pero el murciano reaccionaría igualando a cuatro. Sin embargo, antes de que Basilashvili volviera a tomar ventaja para disfrutar de cuatro bolas de set, todas ellas salvadas por Alcaraz.

Y tras dos puntos consecutivos, uno al resto, el número tres del mundo dispondría de su primera opción para cerrar el encuentro con 9-8 favorable y su saque. Pero Basilashvili resistiría, en esa en otras dos ocasiones más con 10-9 y 11-10, pero a la tercera, Alcaraz acabaría cerrando el 'tie break' (13-11) y un maratoniano segundo set que se fue a la hora y 12 minutos de juego. Ahora, su rival en cuartos será el estadounidense Tommy Paul.