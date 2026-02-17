Alcaraz supera un exigente estreno en Doha ante Rinderknech

Carlos Alcaraz - Marcin Cholewinski / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha solventado con victoria este martes su estreno en el torneo de Doha (Emiratos Árabes Unidos), de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, en un exigente duelo de primera ronda con el francés Arthur Rinderknech (6-4, 7-6(5)), un resultado que le permite seguir invicto en 2026.

El murciano, número uno del mundo y gran favorito del certamen emiratí, arrancó el duelo muy solvente al servicio, ganando en blanco sus dos primeros juegos con saque, y trató de hacer daño al tenista galo subiendo a la red. De hecho, dispuso de dos bolas de 'break' en el tercer juego, pero su adversario consiguió neutralizarlas. Sin embargo, Rinderknech claudicó en el quinto juego.

Alcaraz, que todavía no ha reinado nunca en Doha, todavía dispuso de otras tres ocasiones para romper al número 30 del ranking ATP con 4-2, aunque tuvo que esperar al último juego para, en su tercera oportunidad, adjudicarse la primera manga en 52 minutos.

La igualdad se incrementó todavía más en el segundo parcial, donde ambos defendieron sus primeros saques; de hecho, el español solo consiguió ganar un punto al resto hasta el 3-3. Rinderknech, muy sólido, llegó incluso a disponer de dos pelotas de set con 6-5 para igualar el partido, pero Alcaraz resistió y forzó el 'tie-break'.

De nuevo, el equilibrio fue la tónica dominante en un inicio de muerte súbita con ambos intratables al servicio, hasta que, con 4-4 y al resto, el murciano consiguió romper. Ganó su siguiente saque y dispuso de dos pelotas de partido; desaprovechó la primera, pero no la segunda con una derecha ganadora, que puso fin a la lucha tras una hora y 47 minutos.

Ahora, el campeón del Abierto de Australia se medirá en segunda ronda con el también francés Valentin Royer, que el lunes se deshizo de su compatriota Pierre-Hugues Herbert en dos sets (6-0, 6-3).

CARREÑO Y CARBALLÉS SE DESPIDEN EN PRIMERA RONDA

El de El Palmar acabó como el único superviviente de la 'Armada' este martes, en el que Jaume Munar anunció su retirada del certamen árabe y su baja hasta la temporada de tierra batida por una lesión en el brazo derecho y en el que tanto Pablo Carreño como Roberto Carballés se despidieron a en primera ronda.

Carreño, actual número 123 del mundo, superó sus dos encuentros de la fase previa pero no pudo con el francés Quentin Halys (4-6, 7-5, 6-3), que remontó un primer set adverso para acabar llevándose la contienda tras algo más de dos horas y media de lucha. Un solitario 'break' bastó al asturiano para reinar en el parcial inaugural, pero entonces llegó la reacción del galo.

La 72ª raqueta mundial esperó al último juego de la segunda manga para romper el servicio de Carreño y empatar el duelo. Ya en el set definitivo, el español comenzó con rotura, aunque cuatro juegos ganados de manera consecutiva dieron a Halys la victoria final.

También finalizó su participación en primera ronda Carballés, superado por el chino Zhizhen Zhang, número 319 del mundo (6-4, 6-4). El tinerfeño, 175 del ranking ATP, fue incapaz de quebrar el saque del tenista asiático, al que le bastó una rotura en cada una de las dos mangas para cerrar el duelo en una hora y 16 minutos.