Alcaraz arrasa a Tommy Paul y avanza a cuartos del US Open

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del US Open, último 'Grand Slam' de la temporada y sobre pista dura, después de imponerse con firmeza y seguridad en tres sets (6-4, 6-3 y 6-4) al estadounidense Tommy Paul en menos de dos horas y media de juego.

El murciano, número dos del mundo, mantuvo el nivel alto con el que va avanzando rondas en Nueva York para vencer con solvencia y brillo a un serio Paul -salvó 10/14 bolas de 'break'-, al que ya venció en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon y que plantó cara. Pero en los momentos decisivos siempre apareció la calidad y la determinación del tenista español, que ya está en cuartos de final.

Es la decimoctava victoria consecutiva en Grand Slam del español, que presentó este domingo su candidatura al US Open, al que llegó después de un parón por lesión de cuatro meses, el cual parece no ser un obstáculo para revalidar, hasta ahora con soltura, el título que ganó en 2025 -algo que solo logró el suizo Roger Federer en este siglo-.

Ahora, después del primer examen de nivel para el murciano ante el tenista local Paul y de dejar ese rodaje tras el problema en la muñeca, se enfrentará al ganador del duelo de octavos de final entre el griego y renacido Stefanos Tsitsipas y el estadounidense Ben Shelton.

La igualdad fue la tónica dominante del set inicial en la Arthur Ashe. De hecho, las bolas de rotura brillaron por su ausencia en los nueve primeros juegos, con ambos jugadores controlándose y Paul defendiéndose de un Alcaraz que salió con el cuchillo entre los dientes. Pero en el décimo juego, el español aprovechó lo mínimo para poner el 6-4 al resto y dar el primer paso.

Ese primer set dio alas al murciano, que arrancó la segunda manga enchufado y rompiendo el saque del estadounidense en la primera oportunidad. Aunque Paul respondió en el tercer juego y le devolvió ese 'break', pero esto no pudo con la moral y la confianza del español, que volvió a adjudicarse el servicio del de Nueva Jersey.

Con 4-1, Alcaraz desperdició hasta seis bolas de 'break', pero Paul aguantó y pudo cerrar el 4-2 evitando que el murciano pudiera cerrar con su saque el segundo set. Todo siguió su curso y el número del mundo espero a su turno de saque para cerrar con un 6-3 la segunda manga, de nuevo en menos de una hora y con facilidad, sin evidenciar falta de ritmo tras meses sin jugar un torneo.

Al murciano le corría la bola y no mostraba ninguna duda, con un nivel muy alto y el objetivo claro. Daba igual quién fuera el rival, la fluidez de tenis y unas piernas que recordaron al 'viejo' Alcaraz le hacían muy superior. El tercer set, como el primero, fue más igualado en lo que a saques se refiere, hasta que el español rompió en el segundo juego al resto, para gestionar esa ventaja después.

Aunque al de El Palmar le costó cerrar el partido. Con Alcaraz al servicio, Paul se vio 15-40 ante un tenista español algo nervioso, pero el de Nueva Jersey falló primero contra la red y después se encontró a un Alcaraz decidido a abandonar la pista con la victoria en el tercer set.

Con 40-40, Alcaraz volvió a sacar ese tenis contundente, con determinación, mandando a la línea la bola que le permitía tener bola de partido. Y no falló el murciano, en la primera oportunidad y con segundo servicio, su rival mandó a la red el resto. Alcaraz gritó mirando a la grada, estaba en cuartos de final ganando el 14º set consecutivo ante Paul, desde Wimbledon 2024.