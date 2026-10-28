Alessandro Ruta publica la primera biografía de Jannik Sinner en español

Alessandro Ruta publica la primera biografía del tenista italiano Jannik Sinner en español. - LIBROS DE RUTA

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista deportivo Alessandro Ruta publica, junto a la editorial Libros de Ruta, la primera biografía en español del italiano Jannik Sinner, 'El tenista que vino del futuro', actual número uno de la clasificación de la ATP y lesionado en la rodilla desde que ganó en la pasada final de Wimbledon.

La obra, integrada en la colección 'Otros deportes' y de 224 páginas, saldrá a la venta el 10 de noviembre y repasa la trayectoria del jugador que, a sus veinticinco años, se sitúa entre los diez más dominantes de la historia tras sumar cinco torneos de Grand Slam, dos títulos de Wimbledon consecutivos y casi cien semanas al frente de la clasificación mundial.

Alessandro Ruta ha reconstruido los orígenes del tenista italiano en la localidad de Sexten, en el Tirol del Sur, a pocos kilómetros de la frontera con Austria, donde competía y vencía en pruebas de esquí antes de dedicarse al tenis.

El autor, que ha seguido la carrera de Sinner desde su triunfo de adolescente en el torneo de Bérgamo, ha plasmado en las páginas el proceso de ascenso marcado por una ambición silenciosa y una dedicación constante hasta alcanzar la cima del circuito profesional.

El volumen ha incorporado asimismo dos de los episodios más determinantes en el recorrido reciente del jugador italiano: su intensa rivalidad deportiva con el español Carlos Alcaraz, que ha redefinido una etapa en este deporte, y el proceso por dopaje relacionado con clostebol que estuvo a punto de poner fin a su trayectoria en las pistas.

Nacido en Milán en 1982 y afincado en el País Vasco, Sinner ha desarrollado su labor periodística en diarios como 'La Gazzetta dello Sport', 'Il Giornale' e 'Il Giorno', además de colaborar con medios como ETB y Gara. A lo largo de su carrera ha publicado crónicas y biografías como 'Francesco Totti. Solo un capitano', 'Leo Messi. La Pulce' e 'I Maldini', al tiempo que ha traducido para la misma editorial títulos sobre figuras como Marco Pantani, con un texto de Beppe Conti, y 'Érase una vez el fútbol', de Gianni Mura.