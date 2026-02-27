El argentino Leonardo Aboian es sancionado hasta junio de 2032 por amañar partidos

Archivo - Leonardo Aboian es sancionado hasta junio de 2032 por amañar partidos. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

HANNOVER (ALEMANIA), 27 Feb. (dpa/EP) -

El tenista argentino Leonardo Aboian, de 27 años, ha sido sancionado con seis años y nueve meses de suspensión, tras admitir haber amañado partidos entre 2018 y 2025, según informó este viernes la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Además de la prohibición, la ITIA declaró a Aboian culpable de 30 infracciones y lo multó con 40.000 dólares (casi 34.000 euros). Aboian, que ocupa el puesto 997 en el ranking individual de la ATP, reconoció haber amañado ocho de sus partidos de 'singles' y de dobles en torneos de nivel menor en el ITF World Tennis Tour y el ATP Challenger Tour.

"El jugador admitió todos los cargos de la ITIA, entre ellos facilitar apuestas, manipular el resultado de los eventos, recibir pagos para no hacer sus mejores esfuerzos y no denunciar intentos de corrupción", apuntó la propia Agencia Internacional de Integridad en su comunicado oficial.

La dura sanción impuesta a Aboian tiene carácter retroactivo desde su suspensión provisional, que databa del 19 de septiembre de 2025, y se prolongará hasta el 18 de junio de 2032.