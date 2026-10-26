Badosa avanza con susto a octavos de Guangzhou

Archivo - Paula Badosa - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha debutado este lunes con una victoria en el torneo de Guangzhou (China), de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, después de vencer a la estadounidense Carol Young Suh Lee (6-1, 6-4) en un partido en el que evidenció problemas físicos, y se enfrentará en octavos de final con la austriaca Sinja Kraus.

La catalana, actual número 61 del mundo, se defendió de una bola de 'break' en el juego inaugural y rompió en su primera oportunidad para adelantarse 3-0. Un nuevo quiebre en el sexto juego le permitió cerrar la manga inaugural a su favor.

Ya en el segundo set, comenzó quebrando el servicio de su rival, número 156 del ranking WTA, y sobrevivió a dos puntos de rotura poco después, aunque no pudo evitar que la norteamericana le devolviese el 'break' en el sexto juego.

Sin embargo, con 4-4 en el marcador, fue capaz de ganar al resto y situarse 5-4, momento en el que dio señales de sentirse indispuesta y tuvo que ser atendida por el médico, que le tomó la presión. Posteriormente, pudo confirmar la rotura, aunque su equipo, ante su evidente cansancio físico, tuvo que ayudarle con la bolsa al retirarse de la pista.

De esta manera, Badosa sellaba su pase a octavos de final, donde le espera la austriaca Sinja Kraus, 77ª raqueta mundial y que este lunes superó a la húngara Panna Udvardy (6-4, 6-2).