Bautista avanza a cuartos de final en Dubai

28/02/2018

El tenista español Roberto Bautista superó (6-4, 6-7(2), 6-1) un exigente duelo este miércoles ante el francés Pierre-Hugues Herbert para acceder a cuartos de final del torneo de Dubai, de categoría ATP 500, donde se medirá con el croata Borna Coric.

El castellonense sumó su segunda victoria en Dubai tras más de dos horas de un choque que complicó más si cabe el viento. Bautista comenzó bien metido en el partido, con una autoridad en su saque que le permitió atacar a su rival para terminar logrando la renta de un 'break' en el séptimo juego.

Tardó en despertar el francés, que no lo hizo hasta el décimo juego del segundo set, donde tuvo las primeras bolas para romper el saque del español. Lo evitó Bautista, pero no llegar a una muerte súbita en la que no logró sujetar ese levantamiento de Herbert. El francés mandó el desenlace al tercer set.

Sin embargo, el ataque de Bautista al resto volvió a encoger el saque del galo, que se vio con un 4-0 en contra en un abrir y cerrar de ojos. Con el mando de nuevo, Bautista avanzó en una semana en la que busca desquitarse de la eliminación temprana la pasada semana en Marsella.