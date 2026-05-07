Bautista y Llamas estrenan las victorias españolas en Roma

Roberto Bautista - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Roberto Bautista y Pablo Llamas superaron este jueves la primera ronda del torneo de Roma, quinto Masters 1000 de la temporada, mientras que Daniel Mérida y, en el cuadro WTA 1000, Cristina Bucsa, se despidieron en el debut.

La jornada de jueves cambió el guion nefasto hasta ahora para los intereses españoles en Roma, que siguió de mala mañana con la eliminación de Mérida ante el georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4, 2-6, 6-3. Después de hacer final en Bucarest y afianzarse en el 'Top 100' del mundo como una de las sensaciones en el Mutua Madrid Open, el madrileño no pudo escribir otra bonita historia en Roma.

Mientras, también abriendo el tenis en el Foro Itálico esta mañana, Bucsa, campeona a principios de marzo de su primer título individual en Mérida (México), no encontró tampoco sensaciones sobre la tierra italiana al caer a las primeras de cambio contra la china Zheng Qinwen por 7-6(6), 6-2, lo mismo que en Madrid.

La mala racha para la 'Armada' la cortó Bautista superando al italiano Francesco Maestrelli en dos horas (6-3, 7-6(2)). El castellonense, en la temporada de su despedida profesional, se mantuvo firme para no perder su saque en todo el partido y acudir a la segunda ronda contra el estadounidense Brandon Nakashima.

Igualmente, Llamas, procedente de la previa y a última hora como alternativa, superó su primer partido del cuadro principal para de hecho estrenarse en los Masters 1000. El andaluz cuajó una gran actuación ante el estadounidense Ethan Quinn (6-3, 5-7, 6-3) para poner en su palmarés su primera victoria en esta categoría, y citarse en segunda ronda con el francés Corentin Moutet.