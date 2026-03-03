Becker: "Alcaraz y Sinner tienen potencial y talento para igualar al 'Big 3', pero no les pondría demasiada presión"

Boris Becker (centro) junto a Jessica Ennis-Hill y Marcel Desailly durante la presentación de los nominados a los Premios Laureus del Deporte Mundial 2026 en la Real Casa de Correos de Madrid - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extenista alemán Boris Becker cree que no hay que poner "demasiada presión" sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner a la hora de igualar la época de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer, aunque tienen "el talento y el potencial" para hacerlo, mientras que no oculta que es "bueno para ellos y malo para los demás" el actual dominio absoluto que tienen en el circuito.

"Es muy difícil. Es un largo camino y no pondría demasiada presión en Carlos y Jannick, son muy jóvenes, así que tenemos que darles un poco de espacio para desarrollarse. Ciertamente tienen el talento y el potencial, pero me preguntas esa pregunta en 15 años y luego puedo responderla", señaló Becker a los medios tras acudir este martes a Madrid al anuncio de los nominados a los Premios Laureus 2026.

El ganador de seis 'Grand Slam' recordó que, pese al gran momento de forma del murciano, "nadie es invencible". "Todos tenemos buenas y malas caras. Él es claramente ahora el número uno, pero todas las cosas pueden pasar en el deporte, siempre es muy contradictorio y eso es lo bonito del deporte. Ahora mismo, a Carlos se le ve genial", admitió.

Becker no olvida que entre Alcaraz y Sinner "ganaron los últimos nueve 'Grand Slams'". "Eso es bueno para ellos y malo para los demás. Pensábamos que después de la época de Nadal, Federer y Djokovic no tendríamos una próximo superestrella y tenemos dos ahora", remarcó.

"El tenis es más popular que nunca antes y tienes dos personajes diferentes. España es muy afortunada porque ha tenido a Nadal durante 20 años y ahora tiene a Alcaraz, que es un jugador emocional y carismático. Y enfrente un jugador más frío como Jannik Sinner, que es lo totalmente opuesto a él, pero ambos son muy buenos y esta competición entre ellos estará allí durante años", añadió el alemán.

Preguntado por su compatriota Alexander Zverev, el extenista espera, "como alemán, que gane su primer 'Grand Slam'". "Él es bueno para hacerlo y ha estado en muchas finales, así que espero que este año quede saludable", admitió.

Por otro lado, también confesó que el oro olímpico en Barcelona'92 junto a Michael Stich fue "una medalla muy importante". "Cuando me preguntan ahora cuáles son mis victorias más importantes, siempre mencionaría esa medalla de oro. Cuando estás jugando, piensas en el próximo torneo, en el próximo 'Grand Slam', pero cuando te ves más viejo y te preguntan cuáles son las victorias más importantes en la vida, siempre mencionaría la medalla de oro", resaltó.

Finalmente, aseguró que "es un gran honor ser parte de la familia Laureus". "Es un gran honor para nosotros y para el mundo, porque nuestro mensaje es cambiar las vidas de los miembros. Creo que estamos haciendo un buen trabajo en los últimos 25 años", sentenció Becker.