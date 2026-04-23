Bouzas y Quevedo dejan sola a Bucsa en Madrid

Jéssica Bouzas, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas españolas Jéssica Bouzas y Kaitlin Quevedo quedaron eliminadas este jueves en el Mutua Madrid Open, torneo WTA 1000 que se disputa sobre tierra batida en la Caja Mágica, dejando 'sola' a Cristina Bucsa en el cuadro individual femenino.

Bouzas se despidió contra la rusa Diana Shnaider por 3-6, 7-5 y 6-1, perdiendo el control cuando parecía lanzada a romper su techo en la capital, tras la segunda ronda que alcanzó en 2023. La gallega tomó el mandó tras un igualado primer set, de intercambio de 'breaks, y se puso 1-3 en el segundo acto, pero de ahí se hundió.

La rusa olió las dudas de la española a la hora de rematar la faena y forzó una tercera manda en la que Bouzas falló un golpe tras otro. La gallega sufrió una dolorosa derrota cuando buscaba un punto de inflexión en Madrid tras su gran debut hace dos días contra la brasileña Beatriz Haddad Maia (6-1, 6-1).

Mientras, Quevedo también se llevó un revés en su segundo compromiso en la Caja Mágica, cuando llegaba ilusionada de su victoria ante Venus Williams. La española no sacó esa misma versión ante la también estadounidense Hailey Baptiste y terminó con un 6-1, 6-4 su primera aventura en el cuadro principal de Madrid, donde solo queda Cristina Bucsa, a escena este viernes contra la turca Zeynep Sönmez, como única represente española en segunda ronda.