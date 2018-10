Carla Suárez: "La gira americana marca mi línea a seguir"

Publicado 06/09/2018 14:19:22 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Carla Suárez lamentó su eliminación de este miércoles ante la estadounidense Madison Keys en los cuartos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' del año, pero buscó el lado positivo porque su buen hacer en la gira americana marca su "línea a seguir" en lo que resta de temporada.

"Estos tres o cuatro torneos de la gira americana marcan la línea a seguir. He tenido muy buenos partidos. Hace tiempo que no me conformo con llegar a cuartos de final y mi objetivo siempre va a ser

alcanzar las últimas rondas", explicó Suárez en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

De todos modos, la canaria reconoció que su derrota ante Keys fue "una pena porque son oportunidades que se van escapando", después de volver a toparse por séptima vez con la barrera de la antepenúltima ronda en un 'Grand Slam'.

"La línea competitiva la tenemos clara y sabemos lo que tenemos que hacer para el resto de la temporada. Nos quedan de tres a cinco torneos y vamos a dar todo para hacer el mejor cierre de curso posible", añadió al respecto.