Carla Suárez: "Intentará seguir en Madrid la línea competitiva de la Copa Federación"

Publicado 03/05/2019 15:05:43 CET

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Carla Suárez confesó que aunque el año no le está yendo "bien" acude ilusionada al Mutua Madrid Open, torneo de categoría Premier Mandatory de la WTA y en el que quiere seguir "la línea competitiva" que ofreció en la Copa Federación, donde fue clave en el 'playoff' de ascenso al Grupo Mundial.

"El año no me está yendo bien y no he podido jugar muchos partidos en este inicio de temporada, pero en la Copa Federación competí bien e intentaré seguir aquí esa línea competitiva porque este torneo es muy especial y me hace especial ilusión jugar. No llego teniendo encima los partidos que querría, pero espero cambiar la racha aquí", subrayó Suárez ante la prensa.

La de Las Palmas reconoció que el "tenis femenino está muy igualado" y que cualquier rival que le tocase iba a ser "complicada", con el añadido de que es "un torneo importante" y no acude como "cabeza de serie". "Me ha tocado con Sakkari, con la que he jugado alguna una vez que otra y con la que perdí en Roland Garros. Es peligrosa y sabe jugar en tierra", advirtió de su primer rival.

"Las jugadoras españolas venimos con ilusión e intentamos llegar a la final, pero es complicado, hay muchas jugadoras que se desenvuelven ya bien en tierra. Lo intentaremos, podemos jugar con el factor del público y habrá que ir partido a partido. Somos las primeras que deseamos levantar este trofeo, pero es complicado y por ganas y por ilusión no es. Hacemos todo lo posible por llegar a la final cada año", añadió la grancanaria sobre la falta de una campeona española en la Caja Mágica.

Para Suárez, lo que hace "diferente" el Mutua Madrid Open del resto es "el público". "Eres local y va a estar cien por cien contigo. Además, estamos en casa, la comida, las instalaciones, que sea en tierra batida lo hace más especial. Jugamos 20-25 torneos al año y solo podemos jugar esta semana en España, para nosotras es muy especial", apuntó.

"Es muy positivo tener un torneo en Madrid, es referencia mundial para chicos y chicas y mantenerlo aquí es positivo. Me alegro mucho de poder disfrutarlo durante muchos años más", recalcó la española ante la más que posible continuidad en el tiempo de este Premier Mandatory de la WTA en la capital.

Sobre la igualdad existente en la campaña del tenis femenina, recordó que "cuando Serena (Williams) jugaba marcaba mucho la diferencia y ganaba muchos torneos". "Ahora, tenemos campeonas diferentes cada semana y eso es bueno para nosotras, para la prensa que puede contar historias diferentes y para el aficionado, que no sólo ve las mismas caras. El hecho de ir a un torneo y que nadie sepa quién puede ganar lo hace muy atractivo", admitió.

"Cada una se adapta a lo que tiene, a lo que le ha dado resultado y muchas son las mejores del mundo. Si pudiera cambiar algo del tenis me gustaría que fuera más lento, pero como ha ido evolucionando así y las jugadoras están más preparadas física y mentalmente, hace que se juegue más rápido y más agresivo y muchas tienes grandes resultados", sentenció la canaria sobre la evolución del tenis femenino.