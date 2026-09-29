Carla Suárez renueva como capitana de la selección española de la BJKC hasta 2029

La extenista Carla Suárez ha renovado ¡como capitana de la selección española de la BJKC hasta 2029. - RFET

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La extenista Carla Suárez, de 38 años, ha renovado este martes su cargo al frente de la selección española Iberdrola de tenis en la Billie Jean King Cup (BJKC) para las tres próximas temporadas, hasta 2029, en un acto junto al presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz Román, en la sede de dicho organismo en Barcelona.

"Estoy muy contenta por la confianza del presidente y de su equipo. Para mí, también, ha sido una prioridad la confianza que me han mostrado las jugadoras, y estoy contenta de verlas evolucionar y del compromiso que están cogiendo con esta selección", ha explicado la capitana, que cumplirá un ciclo de cinco años en la selección.

La excampeona española tomó el relevo de Anabel Medina en 2025. En los dos primeros años que ha estado al frente del combinado nacional femenino, ha conseguido clasificar al equipo para las Finales de la Billie Jean King Cup en Shenzhen, situándolo entre los ocho mejores del mundo.

Además, este 2026 la selección española Iberdrola alcanzó las semifinales 18 años después de haberlo conseguido por última vez en 2008.

"Tener a una capitana del nivel de Carla no es fácil. Para nosotros es una suerte porque fue Top-10 como jugadora, y transmite al equipo esa tranquilidad y esa sapiencia tenística que ella tiene. Para una capitanía es algo importante, además del respeto que tienen las jugadoras hacia ella", ha afirmado Miguel Díaz Román, máximo dirigente del tenis español.