Carlos Alcaraz: "No hay razón para tener miedo, estoy golpeando normal"

El tenista español Carlos Alcaraz aplaudiendo a los aficionados de la Arthur Ashe después de su victoria ante Jaime Faria. - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha comentado este miércoles que no tiene ninguna razón para "tener miedo" con respecto a su lesión en la muñeca y que durante los dos primeros partidos está "golpeando normal", además ha expresado que jugar un partido a cuatro set ha sido "muy bueno" para él.

"La competición es un mundo totalmente diferente a los entrenamientos. En el brazo siento mucha libertad. No pienso en el riesgo en los entrenamientos o en los partidos. Tengo que sentirme normal, como si estuviera golpeando antes de la lesión. Siento que estoy muy bien. No hay razón para tener miedo. Estoy golpeando normal", afirmó el tenista murciano en la rueda de prensa posterior a su victoria en segunda ronda del US Open ante el portugués Jaime Faria.

Alcaraz confesó que jugar un partido a cuatro set fue "muy bueno" para él. "Probé todo físicamente, probé mi cuerpo, cómo me siento y cómo me voy a sentir después del partido. Estoy contento de haber podido jugar buen tenis durante los cuatro sets", añadió.

En cuanto al tiempo que estuvo sin competir, recalcó que no quería tener "tanto descanso", pero que en el futuro tendrá que "tomar algunos descansos" en el calendario para evitar lesiones. "Es imposible jugar todos los torneos. Añadir más torneos importantes nos están haciendo jugar más. Puedes saltarte uno o dos Masterts 1000, pero hemos estado jugando durante 40 semanas", recalcó.

"Yo creo que hoy me he sentido muy bien. Cuando juegas con alguien como Jaime es difícil, porque tiene una velocidad de saque y un bote con el segundo impresionante, es difícil coger la iniciativa, y de fondo es un jugador que juega muy bien. En general, me he sentido muy bien, quizás incluso un poquito mejor que en primera ronda", analizó el murciano.

El vigente campeón habló sobre su saque: "Ha habido un momento donde me he precipitado mucho en todos los sentidos, en el saque, en el juego, entre puntos, y eso me ha derivado a cada vez sentirme peor. Pero poco a poco he ido a mejor, he acabado sacando a un gran nivel, incrementando la velocidad y el porcentaje. Me alegra mucho haberlo mejorado durante durante el partido".

Por último, detalló las virtudes de su rival en la tercera ronda, el chino Yibing Wu, un jugador con "un golpeo muy limpio" y al que es "difícil encontrarle huecos y coger la iniciativa". "Tiene buen saque, buen resto y muy buenos golpes. Jugué con él en Shanghai y va a ser un partido muy exigente para mí, una buena prueba", concluyó.