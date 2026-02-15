Carlos Alcaraz: "Yo sigo viéndome con debilidades, tengo que seguir avanzando"

Carlos Alcaraz - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que piensa "seguir avanzando" y no dar opción a sus rivales de alcanzar su nivel, porque sigue viendo "debilidades" a mejorar, para poner en práctica esta próxima semana en la cita ATP 500 de Doha.

Después de completar el 'Grand Slam' con su triunfo en Melbourne hace dos semanas, el murciano vuelve a las pistas en la capital de Catar, con su debut el martes ante el francés Arthur Rinderknech. "Es bueno volver a la pista otra vez. He estado entrenando bien. Obviamente, lo que hice en Australia fue increíble para mí y todavía lo pienso. Pero el tenis consiste en seguir adelante torneo tras torneo. Cada torneo es especial, y quieres dar el 100%", dijo.

"Sé lo difícil que es cada partido. Cada partido es diferente, nuestro juego es totalmente distinto. Creo que este cuadro es muy duro para ser un ATP 500. Basta ver los primeros partidos y los grandes enfrentamientos que hay ya en primera ronda", avisó el español en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP.

La lista de candidatos en Doha enfoca al italiano Jannik Sinner en una hipotética final con un Alcaraz que sigue tratando de mejorar pese a su histórica carrera. "He estado entrenando en casa y, al llegar aquí estos días, mi equipo y yo nos marcamos algunos objetivos para este torneo", dijo el tenista de 22 años.

"No estamos hablando de resultados en absoluto. Se trata más de seguir en el proceso de ser mejores, de seguir creciendo. Hay cosas en las que realmente quiero mejorar y desarrollar mi juego de la manera en la que quiero mostrarlo aquí y poder llevarlo a cabo en este torneo. Así que, más allá de los resultados, para mí sería una semana muy exitosa verme haciendo las cosas correctas dentro y fuera de la pista", añadió.

El número uno del mundo confesó que ve "debilidades" en su juego que quiere mejorar. "Obviamente puedo ver que he tenido mucho éxito hasta ahora, ganando los torneos más grandes del mundo, pero yo sigo viéndome con debilidades. Muchos jugadores están intentando alcanzarme: estudian mi juego, cómo juego, intentan ganarme, desafiarme", dijo.

"Tengo que estar preparado para eso y ver dónde está mi nivel, dónde está mi tenis. Tengo que intentar ponerme en su cabeza y pensar qué podrían hacer si jugaran contra mí. A eso me refiero cuando digo que tengo que mejorar cosas. Evidentemente no puedes quedarte atrás en el nivel, tienes que seguir avanzando", terminó.