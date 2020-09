Carreño: "Esta vez no era suficiente con llegar a semifinales"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño ha lamentado su derrota ante el alemán Alexander Zverev (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3) y ha asegurado que esta vez "no era suficiente" con alcanzar las semifinales del US Open, a las que llegó por primera vez en Flushing Meadows en 2017.

"Hoy me siento peor que en 2017, seguro. Hace tres años fue mi primera semifinal y estaba muy feliz, pero creo que esta vez no era suficiente volver a hacer semifinales. Era una buena oportunidad para intentar ganar el título. Con dos sets a cero, es difícil perder. Por supuesto, tengo que continuar. Este es el camino, estoy jugando bien y me siento cómodo en la pista. No puedo detenerme ahora", afirmó en rueda de prensa.

Aun así, el asturiano, de 29 años, cree que tiene "tiempo" para poder ganar un 'Grand Slam'. "Hoy es difícil pensar en eso, es más fácil pensar que pierdo una gran oportunidad. Sé que necesito continuar, pero quizás mañana lo haga", advirtió.

"Es difícil decir ahora algo positivo después de perder este partido y esta oportunidad, pero estas semanas fueron increíbles. Jugué a muy buen nivel, gané en dobles en Cincinnati, hice semifinales aquí... Sé que es un buen resultado, una buena actuación, pero en este momento es difícil asimilar la oportunidad que hoy pierdo", indicó.

En este sentido, reconoció que las cosas empezaron a torcerse en el tercer set. "Empezó a servir mejor, a no cometer errores. En ese momento, con dos sets arriba, es cuando necesitas ganar el partido, cuando necesitas ir a por él, ser agresivo. Quizás yo no lo hice, ese fue el problema", manifestó.

"Creo que el problema no estuvo en el resto. En el primer y en el segundo set pude devolver muchos servicios. Es cierto que luego empezó a servir mejor, también en el quinto set sacó muy bien. Pero es normal que haga muchos puntos con su servicio, es su mejor arma", concluyó.