Casa Real felicita a Alcaraz por "seguir escribiendo la historia del deporte español" en Australia

Archivo - Los Reyes y Carlos Alcaraz durante los Premios Nacionales de Deporte 2022 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de S.M. el Rey ha felicitado al tenista español Carlos Alcaraz por su conquista del Abierto de Australia, su séptimo título de 'Grand Slam' y "el premio a no rendirse nunca", y le ha agradecido que siga "escribiendo la historia del deporte español".

"¡Campeón, Carlos Alcaraz! El premio a no rendirse nunca: el tenista más joven de la historia en lograr los cuatro 'Grand Slam'. ¡Enhorabuena y gracias por seguir escribiendo la historia del deporte español!", señaló Casa Real en una publicación en la red social X.

Alcaraz conquistó el Abierto de Australia después de superar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), un título que supone el primero para el murciano en Melbourne y que le permite completar el 'Career Grand Slam', es decir, haber ganado al menos una vez cada uno de los 'major' del curso: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz ha alzado su séptimo título de 'Grand Slam', tras dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025), y emula a Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic como los únicos tenistas capaces hasta ahora de conquistar los cuatro 'grandes' del circuito.

Además, el de El Palmar se convierte en el tenista de la Era Abierta más joven en lograrlo, superando a su compatriota Nadal, que lo logró con 24 años y 102 días en el US Open 2010, y es el segundo español en reinar en Melbourne después, precisamente, del balear (2009 y 2022).