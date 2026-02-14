La checa Karolina Muchova conquista el título en Doha

Karolina Muchova - Rob Prezioso/AAP/dpa

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista checa Karolina Muchova ha conquistado el título del torneo de Doha (Catar), de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de superar este sábado en la final a la canadiense Victoria Mboko (6-4, 7-5).

La joven norteamericana, de 19 años y que había eliminado a jugadoras como la actual campeona del Abierto de Australia, la kazaja Elena Rybakina o la campeona defensora del torneo catarí, la letona Jelena Ostapenko, claudicó ante una Muchova que se valió de una solitaria rotura en el séptimo juego para adjudicarse el primer set.

Ya en el segundo, la checa, número 19 del mundo, perdió su servicio (2-4) pero reaccionó con un 'contrabreak' y otro quiebre en el undécimo juego para alzar el segundo título de su carrera -el primero de categoría WTA 1.000- tras el logrado en Seúl en 2019.