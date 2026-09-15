Cristina Bucsa avanza a cuartos en Guadalajara

Archivo - Cristina Bucsa - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a cuartos de final del torneo de Guadalajara (México), de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, después de superar este martes a la húngara Panna Udvardy (6-4, 6-4).

Tras imponerse a la canadiense Bianca Andreescu en su estreno en el certamen mexicano, la número 44 del mundo inició su duelo de octavos con una rotura a la que respondió su rival con un 'contrabreak'. Sin embargo, un nuevo quiebre en el tercer juego bastó para encarrilar la victoria en la primera manga.

Ya en la segunda, sobrevivió a una bola de 'break' antes de quebrar el servicio de Udvardy en el noveno juego. Con su saque, resistió a dos pelotas de rotura y, en su tercera oportunidad de partido, cerró la lucha después de una hora y media de juego. Ahora, espera en cuartos a la ganadora del duelo entre la checa Sara Bejlek, número 28 del ranking WTA, y la estadounidense Alycia Parks.