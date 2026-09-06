Cristina Bucsa no puede con Coco Gauff y cae eliminada en la tercera ronda del US Open

Archivo - La tenista española Cristina Bucsa. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa ha caído eliminada este sábado en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, tras perder en dos sets ante la estadounidense Coco Gauff (6-3, 6-4), en un disputado partido en el que la ganadora de la edición de 2023 penalizó las dudas de la cántabra con el saque.

El cuadro individual femenino del US Open se ha quedado sin presencia española después de que Coco Gauff haya superado en tercera ronda a Cristina Bucsa. La estadounidense, pese a mostrarse irregular durante el partido, se mostró más certera que la española en los tramos decisivos de los dos sets. Así, Bucsa no podrá igualar su mejor participación en el Grand Slam neoyorquino, conseguida con la cuarta ronda del año pasado.

Pese a que el arranque de partido fue esperanzador para Bucsa, con un 'break' en su segundo juego al resto, la estadounidense reaccionó a tiempo para darle la vuelta al marcador. Con 3-1 en contra, Gauff sumó cinco juegos seguidos, dos al resto, para adjudicarse una primera manga en la que estuvo lejos de exhibir su mejor tenis --15 errores no forzados y cuatro dobles faltas--.

Tampoco lo encontraría en el segundo parcial, en el que ambas tenistas se mantuvieron firmes con sus saques hasta el ecuador. Con 3-3 en el marcador llegarían tres 'break' consecutivos al partido, dos para Gauff y uno para Bucsa, que permitieron a la americana sacar para cerrar el duelo. Ahí, la número cuatro del mundo demostró su experiencia y cerró el encuentro con un saque en blanco (6-4).