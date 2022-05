Dani Caverzaschi y Arrow Elecronics se alían para mejorar el rendimiento de las personas en silla de ruedas

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista paralímpico Dani Caverzaschi y Arrow Electronics han presentado el Proyecto 'DANI' (Data Analytics & Network Innovation), un sistema para la recogida de datos que permita analizar a fondo los partidos de los tenistas en silla de ruedas y poder mejorar a través de ello su rendimiento.

Se trata de un proyecto que trata de mejorar la calidad de vida de los usuarios en silla de ruedas y personas con movilidad reducida que implementará el tenista madrileño, que participará la próxima semana en Roland Garros.

"Estas soluciones no se apoderan de mí ni me hacen más dependiente. Yo genero los datos que luego se analizan. Más tarde, yo recibo la información a través de una app, lo que me permite tomar decisiones informadas. Decido dónde ir y qué hacer. Decido cómo situarme en la pista. Me da más opciones, más libertad y oportunidades", explicó Caverzaschi.

El Proyecto 'DANI' se divide en dos pilares, el 'DataRally', un sistema que recoge en tiempo real datos procedentes de sensores que se encuentran tanto en la silla de ruedas como en el equipamiento deportivo y cuerpo del deportista, y 'WheelWay', un nuevo sistema de navegación que ayuda a planificar a través de datos en vivo los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.