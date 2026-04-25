Dani Mérida: "Puedo competir con los mejores del mundo"

Daniel Mérida, Mutua Madrid Open 2026 - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español explicó su paso al frente esta temporada y la confianza que tiene en su juego para "competir con los mejores del mundo", después de alcanzar este sábado la tercera ronda del Mutua Madrid Open, donde sin duda está funcionando el apoyo del público.

"Al principio estaba nervioso, luego con el público apoyando y empezar bien, te vas soltando. Es lo que ha pasado hoy. Hoy estaba más suelto y espero que en el próximo partido esté todavía más suelto, y dar más nivel", apuntó en rueda de prensa.

El madrileño superó al francés Corentin Moutet por 6-3, 6-4 y dio otro paso más en su idilio con la Caja Mágica, con dos victorias de espectáculo en la Pista 3, las primeras que logra en un Masters 1000. "Se me está dando muy bien esta pista, no tengo preferencia. Me estoy sintiendo muy bien jugando en Madrid y ojalá que en el siguiente partido siga así", afirmó.

"Me está ayudando mucho, en los momentos que parece que no puedo más, tener al público animando se nota. Es una ayuda increíble, me motiva a luchar cuando creo que no puedo más", añadió sobre el apoyo de una grada que tuvo pique con el francés. "Sabía que en algún momento iba a entrar en eso con el público, me lo esperaba. En el momento cuesta, lo he gestionado y he estado centrado 100% en mí. No me ha afectado tanto porque lo he gestionado bien", confesó.

Además, Mérida, ya en el 'Top 100' del mundo y reciente finalista en Bucarest, valoró su irrupción. "El nivel lo tenía. A lo mejor me faltaba jugar contra esta gente, verme capacitado. Este año he jugado más torneos de este estilo, y desde el primer partido me lo he creído. Creo que tengo el nivel para competir a los mejores del mundo", afirmó, confesando que está "físicamente bien" pese a la acumulación de partidos viniendo de la previa.