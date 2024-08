Darren Cahill: "Sinner no haría nunca nada intencionadamente, está en una situación increíblemente desafortunada"

LONDRES, 22 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

Darren Cahill, entrenador del tenista italiano Jannik Sinner, ha salido en defensa de su jugador dejando claro que "no haría nunca nada intencionadamente" y que se encuentra "en una situación increíblemente desafortunada", mientras que cree que el desgaste sufrido "física y mentalmente" por este asunto fue clave para que no estuviese en los Juegos Olímpicos.

La Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA) absolvió este martes al ganador del Abierto de Australia de este año de cualquier culpa o negligencia tras dar dos veces positivo por clostebol durante el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos).

La ITIA aceptó la explicación de Sinner de que la sustancia prohibida, un agente anabolizante que puede ayudar al crecimiento muscular, había entrado accidentalmente en su organismo a través de un producto que uno de los miembros de su equipo había utilizado para tratar una pequeña herida.

El de San Candido no jugó finalmente los Juegos Olímpicos de París por una amigdalitis, pero Darren Cahill cree que la investigación había empezado a desgastarle. "Supongo que si no eres un fan de Jannik, puede que no veas demasiada diferencia en lo que ha estado haciendo los últimos meses porque todavía ha estado jugando bastante bien, pero si lo eres, habrás visto un gran cambio en su lenguaje corporal, su físico en la pista, su entusiasmo por estar en la pista... Creo que esto le ha desgastado física y mentalmente", señaló a la 'ESPN'.

"Tuvo amigdalitis y por eso se perdió los Juegos Olímpicos. Sólo quiero subrayar que quizá sea el joven más profesional con el que he tenido la oportunidad de trabajar. Nunca haría nada intencionadamente y está en una situación increíblemente desafortunada", puntualizó el extenista australiano.