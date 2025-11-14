David Ferrer: "La Davis no la ganas sin un buen número dos y un buen dobles"

Archivo - El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, durante la eliminatoria ante Dinamarca en Marbella (Málaga). - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El capitán español del equipo de Copa Davis, David Ferrer, comentó que la Copa Davis es un torneo que no se gana si no tienes "un buen equipo", con un "buen número dos y un buen dobles", aunque reconoció que tener a Carlos Alcaraz en "el mejor año de su carrera" y en un final de temporada al que ha llegado "bien físicamente" hace crecer las opciones del combinado español.

"La Copa Davis no la ganas si no tienes un buen equipo. Tienes que tener un buen número dos y un buen dobles sin duda. Nosotros necesitamos que el dobles se jueguen a muy buen nivel porque República Checa tiene a tres jugadores muy buenos, como son Tomas Machac, Jakub Mensik y Jiri Lehecka, que juegan muy bien en indoor", afirmó el capitán español de Copa Davis en declaraciones exclusivas a Europa Press.

Pese a ello, David Ferrer no tiene claro quién será su número dos en la eliminatoria de cuartos de final ante República Checa ni quienes jugarán el dobles: "Se verá, se verá... Lo que tengo claro, por supuesto, es que Carlos Alcaraz va a ser el número uno".

Un Carlos Alcaraz al que el de Jávea ve "muy bien" y haciendo "el mejor año de su carrera tenística". "Está jugando un grandísimo nivel, mejorando muchos aspectos tenísticos y mentales, y ha ajustado muy bien el calendario para llegar bien físicamente al tramo final de temporada", añadió.

"Es un jugador diferente, que ya ha competido y ha jugado grandes finales. Así que como líder, no como líder de querer ser el líder, sino como ejemplo, yo creo que es un ejemplo para todos en ese aspecto", destacó el capitán español sobre la figura de Carlos Alcaraz, que llegará a la Copa Davis como número uno del mundo.

En cuanto a un posible favoritismo español, Ferrer no ve a España así en el torneo, porque otro de los grandes candidatos como República Checa es el primer rival de la 'armada'. "Nos veo bien. Veo que hay muy buen equipo y estoy muy ilusionado en ese aspecto. Pero también hay otros equipos a tener en cuenta como la propia República Checa o Italia", explicó.

Por último, sobre el aspecto de jugar fuera de España la fase final del torneo por primera vez desde el cambio de formato, el capitán español cree que los jugadores "están preparados" para poder hacer frente a un público en contra. "Tampoco jugamos con el equipo local el primer día. En ese caso ya se vería. Pero yo creo que tener a Carlos, que es un jugador muy carismático, nos va a ayudar, porque el público italiano es amante del buen tenis", concluyó.