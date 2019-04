David Ferrer, premio 'Jugador 10' para la Asociación de Periodistas de Tenis

Publicado 26/04/2019 13:18:40 CET

El tenista español David Ferrer, que se retirará después del Mutua Madrid Open con 37 años de edad, ha recogido este viernes el premio al 'Jugador 10' del torneo otorgado por la Asociación de Periodistas de Tenis (APT) en base a sus "valores tenísticos y humanos" y que el de Xàbia ya ganó en 2011.

"Que me den este premio es lo mejor que puedo tener, que la asociación de periodistas te tengan reconocimiento como tenista y como persona. Son muchos recuerdos, sobre todo en Barcelona que ya venía de pequeño, y esto ha sido muy emotivo. Intento disfrutarlo, y me quedo con el cariño que he tenido de los periodistas", aseguró Ferrer tras recoger el premio, una escultura realizada por Duaita Prats, miembro de la APT.

El presidente de la APT, Manel Serra, elogió a Ferrer antes de entregarle el premio. "Es un gran tenista, convirtiéndose en la sombra de Rafa Nadal en las pistas de tierra batida, creo que es el segundo mejor jugador quizá de la historia en tierra batida, y ha demostrado que humanamente es un '10' y por eso hemos querido darle, por segunda vez, este premio más que merecido", apreció.

Ferrer ha ganado 27 títulos ATP en su carrera, además de tres Copa Davis. Esta edición de 2019 ha sido la última para él en el Godó, y ha caído en Tercera Ronda ante un Rafa Nadal que le ganó en las cuatro finales disputadas en Barcelona. No obstante, Ferrer ha ganado el premio 'Jugador 10' de la APT en dos ocasiones, en 2011 y 2019, igual que un Nadal que lo ganó en 2005 y 2007, de un total de 20 ediciones del galardón.

Al acto de entrega, que tuvo lugar en el stand de Segura Viudas en el 'Village' del Barcelona Open Banc Sabadell-67º Trofeo Conde de Godó este viernes a las 12.30 horas, estuvo presente el presidente del RCTB-1899, Jordi Cambra, quien felicitó a David Ferrer por su carrera.