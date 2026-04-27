Davidovich y Dani Mérida se despiden de Madrid

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha quedado eliminado en la tercera ronda del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada y que se disputa en tierra batida, tras caer ante el noruego Casper Ruud en dos sets (6-3, 6-1) en un duelo en el que el malagueño no se encontró en ningún momento y fue superado con autoridad.

Como el pasado año, Davidovich, el tenista español con mejor ranking que quedaba en liza en el Mutua Madrid Open, ha quedado eliminado en tercera ronda. Esta vez, su verdugo ha sido el vigente campeón, Casper Ruud, que sigue ganando enteros como alternativa a revalidad el título en la parte baja del cuadro. Ante Davidovich, el noruego exhibió todas las armas de consumado terrícola para pasar por encima de su oponente.

En un partido accidentado, que tuvo que detenerse por la rotura de la red con 30-30 y Ruud sacando para cerrar la primera manga, Davidovich mostró su versión más errática. Hasta 26 errores no forzados cometería a lo largo de las dos mangas y 76 minutos que estuvo en pista. Además, se mostró especialmente poco solvente con su saque, con el que apenas ganó tres de los ocho juegos que disputó.

Así, la victoria de Ruud sería contundente. Mientras que en la primera manga un solitario 'break' sería suficiente para colocar el 1-0 en el marcador, el segundo parcial la superioridad del noruego sí que se trasladaría al marcador. Un 6-1 en menos de media hora de juego que hace que Ruud avance por cuarta vez en su carrera a los octavos de final del Mutua Madrid Open.

UN RENACIDO TSITSIPAS ACABA CON EL SUEÑO DE DANI MÉRIDA

Tampoco corrió mejor suerte el otro tenista español de la jornada, Dani Mérida. El madrileño, que estaba siendo la gran sensación del torneo junto a Rafa Jódar, no pudo superar a Stefanos Tsitsipas. En una pista Arantxa Sánchez repleta, el griego tiró de experiencia para llevar el partido a su terreno y sofocar los golpazos de Mérida, que tan sólo pudo sumar 10 ganadores.

Y eso que el partido comenzó con un Mérida firme con el saque y combativo al resto. De hecho, tuvo opciones de rotura en los dos primeros saques de Tsitsipas, pero el nivel del ex Top 10 sería sobresaliente cuando más comprometido estaba. Así, lo que llegaría en el noveno juego sería la primera opción de 'break' para el griego, que no la desaprovecharía, cerrando posteriormente el set con su saque.

Un golpe anímico duro para Mérida del que no terminaría de reponerse. Y el arranque del segundo parcial sería devastador para él. Cuatro juegos consecutivos --dos al resto-- para un Tsitsipas que, por primera vez desde Montecarlo 2025, regresa a los octavos de final de un Masters 1000. Allí le espera el noruego Casper Ruud, con el que reeditará la final del Conde de Godó y Montecarlo de 2024.

En el cuadro femenino, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, sufrió más de lo previsto para acceder a los cuartos de final. La bielorrusa necesito de tres sets para darle la vuelta a un partido que se le puso cuesta arriba frente a Naomi Osaka ((1)6-7, 6-3, 6-4). Pese a ello, Sabelanka supo apretar en la segunda y tercera manga para meterse en cuartos de final de Madrid por cuarta vez en su carrera y sumar su 15 victoria consecutiva.