Davidovich llama "cuatro borrachos ignorantes" a los aficionados que le molestaron ante Opelka

Archivo - El tenista español Alejandro Davidovich durante un torneo - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se mostró satisfecho por sacar este miércoles adelante un duro partido "mentalmente" contra el estadounidense Reilly Opelka en el Abierto de Australia y no quiso entrar en polémicas con los aficionados que le estuvieron molestando durante el partido y a los que consideró "cuatro borrachos ignorantes".

"Fue un partido difícil. No mucho físicamente, pero sí mentalmente porque iba adivinando dónde iba a sacar porque realmente estaba sacando increíblemente y no veía dónde iba a sacar", expresó Davidovich en rueda de prensa tras su victoria.

El malagueño cree que jugó "muy bien en los dos primeros sets". "Pero luego me rompió el servicio al final del tercero y al principio del cuarto. Él estaba más tranquilo y yo estaba cada vez más presionado. Al principio del quinto, salvé un par de puntos de rotura y no me dio ninguna oportunidad hasta el último juego para tener una bola de 'break'", remarcó, apuntando que no se esperaba que Opelka "mejorara tanto desde la línea de fondo".

Su siguiente obstáculo será el también estadounidense Tommy Paul, que fue su verdugo el año pasado en un partido donde confesó que estaba "muerto" y cayó por un triple 6-1. "Cada vez que entreno o juego contra él, siempre me presiona mucho, incluso al sacar y al restar. Puede ser que tengamos un juego similar, pero quizás soy un poco más agresivo que él. Lo que vi esta semana y la semana pasada en Adelaida de él es que estaba jugando muy bien desde la línea de fondo", consideró.

Finalmente, Davidovich lamentó que la grada animase en un punto que perdió tras torcerse el tobillo y fue claro sobre el tenso momento que vivió durante el cuarto set con aficionados al parecer americanos. "Creo que fue un muy buen partido. El público quería ver un quinto set, es algo que puede pasar aquí o en cualquier parte del mundo. Había cuatro borrachos ignorantes contra los que no puedo hacer nada más.