Davidovich y Munar alcanzan los cuartos de final de Adelaida

El tenista español Alejandro Davidovich se ha metido en los cuartos de final del torneo de Adelaida, de categoría ATP 250 y que se disputa en superficie dura, tras imponerse en su debut en segunda ronda al local Rinky Hijikata (6-3, 6-2), mismo resultado que el obtenido por su compatriota Jaume Munar, que también se ha colado entre los ocho mejores del torneo tras remontar al argentino Francisco Cerúndolo (3-6, 7-5, 6-4).

Davidovich, cabeza de serie número uno del torneo, superó sin dificultades su debut ante Hijikata por la vía rápida. El malagueño se mostró muy superior a su rival desde el inicio de partido, sobre todo al resto, con el que consiguió ganar seis de los nueve duelos que disputó. Prestaciones que hicieron que se llevara la primera manga por 6-3 y la segunda, de manera aún más contundente, por un 6-2, sellando su victoria en una hora y 23 minutos de juego.

Por su parte, Jaume Munar se impuso en su duelo de octavos de final a Francisco Cerúndolo tras remontar un encuentro que se le puso cuesta arriba tras ceder la primera manga. Un set en el que dos 'break' del argentino, uno en el primer juego del partido y otro en su último turno de saque, por ninguna rotura a su favor.

Una tónica que cambiaría en el segundo parcial. Ahí, las prestaciones del balear mejoraron, tanto con su servicio, que sólo cedió una vez, como al resto, dónde conseguiría quebrar el saque de su rival en dos ocasiones. Todo ello, para igualar el partido a un set (7-5).

Y ya en el tercero, Munar subiría más sus prestaciones con el saque --sólo una bola de break en contra y ninguna rotura--, lo que le permitió con un sola rotura, en el tercer juego, tomar la ventaja suficiente como cerrar el partido (6-4) y avanzar a los cuartos de final del torneo, en los que se medirá a Tomas Machac.