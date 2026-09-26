Davidovich reaparece dos meses después con una victoria en Chengdú

Archivo - Alejandro Davidovich - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha reaparecido este sábado tras más de dos meses de ausencia por lesión con una victoria sobre el argentino Juan Manuel Cerúndolo (6-4, 6-4) en su debut en el torneo de Chengdú (China), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura.

El malagueño, que no pudo estar en la gira norteamericana por una lesión de espalda, no se enfrentó a bolas de 'break' en contra durante todo el primer parcial, en el que aprovechó una de sus tres oportunidades para romper el servicio de su adversario, verdugo del italiano Jannik Sinner en Roland Garros, en el noveno juego, confirmando la rotura en el siguiente para llevarse la manga.

Ya en el segundo set, la igualdad volvió a ser la tónica dominante. Volvió a firmar un quiebre en el noveno juego y, tras resistir a una única pelota de rotura, se llevó la victoria tras una hora y 23 minutos de lucha.

Este domingo, Davidovich tratará lograr el billete para las semifinales del certamen chino ante el francés Alexandre Müller, que superó al italiano Federico Cina (7-6 (3), 6-1).