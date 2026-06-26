Davidovich remonta a Marozsán y buscará en el Mallorca Championships su primer título ATP

Alejandro Davidovich, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Mathias Schulz

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha ganado este viernes con remontada por 5-7, 6-2 y 6-4 al húngaro Fábián Marozsán en semifinales del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, torneo de nivel ATP 250 y que se disputa sobre hierba, y ahora jugará ante el estadounidense Ethan Quinn, verdugo del portugués Nuno Borges por 6-1 y 6-2.

En Santa Ponça (Calvià), Davidovich tuvo dos opciones de 'break' en el juego inaugural, pero no pudo concretarlas. Con 4-3, su rival llegó a situarse 0-40 al resto y gozó de hasta cinco bolas de rotura, todas salvadas por el malagueño para sostener el 4-4. Sin embargo, con 5-6 en el marcador, Marozsán volvió a presionar y esta vez sí aprovechó la segunda de sus dos oportunidades de 'break' para llevarse el primer set.

Arropado por el público del Mallorca Country Club, reaccionó con autoridad Davidovich en el segundo set. Rompió el servicio del húngaro en su segunda oportunidad de 'break' para situarse pronto por delante. Con 2-1 salvó una bola de rotura en una acción espectacular, lanzándose para devolver una pelota casi imposible, y confirmó así el 3-1.

Poco después volvió a golpear al resto y, tras aprovechar su segunda oportunidad de quiebre, 'Foki' amplió la ventaja hasta el 4-1. A partir de ahí, administró la renta con solidez para cerrar esa manga por un contundente 6-2 y dar paso a una tercera marcada por la igualdad, con ambos férreos al servicio y sin conceder opciones de 'break' al otro.

Todo cambió con 4-4 en el marcador. Marozsán llegó a tener un 40-0, pero Davidovich encadenó tres puntos para llevar el juego al 'deuce' y, en su segunda oportunidad de rotura, rompió el servicio y aceleró hacia el triunfo. Con saque a favor, el malagueño no falló y cerró el último set por 6-4 para sellar su pase a la final tras dos horas de encuentro.

Gracias a su remontada, 'Foki' accedió a la sexta final ATP de su carrera, primera sobre hierba. El segundo cabeza de serie en este torneo confirmó su buen momento de forma y este sábado luchará por conquistar el primer título ATP de su trayectoria; enfrente estará Quinn, para un duelo que no empezará antes de las 15.00 horas en la pista central.