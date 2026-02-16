Destanee Aiava se retira del tenis por su cultura "racista, misógina, homófoba y hostil"

Archivo - La tenista australiana Destanee Aiava durante un torneo - Rob Prange / AFP7 / Europapress - Archivo

LONDRES 16 Feb. (PA Media/dpa/EP) -

La tenista australiana Destanee Aiava ha anunciado su retirada del tenis a los 25 años por la existencia en este deporte de una cultura "racista, misógina, homófoba y hostil" que se esconde "detrás de los llamados valores de clase y caballerosidad".

Aiava, de ascendencia samoana y que alcanzó el puesto 147 del ranking mundial de la WTA, dejará a final de esta temporada el tenis, al que comparó con un "novio tóxico" en un anuncio realizado en una publicación en su perfil oficial de 'Instagram'.

"Mi objetivo final es poder despertarme cada día y decir sinceramente que me encanta lo que hago, algo que creo que todo el mundo merece tener la oportunidad de hacer. Tengo 25 años, voy a cumplir 26 este año y me siento muy por detrás de los demás, como si estuviera empezando desde cero. También tengo miedo, pero eso es mejor que vivir una vida desalineada, o estar rodeada de comparaciones constantes y perderte a ti misma", relató la oceánica.

Aiava apuntó contra "todos los miembros de la comunidad tenística que alguna vez" le habían hecho "sentir inferior", contra "todos los apostadores" que le han enviado "mensajes de odio o amenazas de muerte", contra "las personas que se sientan detrás de sus pantallas en las redes sociales" y comentan sobre su "cuerpo" y su "carrera", y contra "un deporte que se esconde detrás de los llamados valores de clase y caballerosidad".

"Detrás de los trajes blancos y las tradiciones hay una cultura racista, misógina, homófoba y hostil con cualquiera que no encaje en su molde", criticó con dureza Aiava, que también expresó su gratitud por las oportunidades que le ha brindado el tenis, incluida la posibilidad de ver el mundo, hacer buenos amigos y disponer de una plataforma para compartir su historia.