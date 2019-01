Djokovic: "La final de 2012 con Nadal es la guinda del pastel de nuestra rivalidad"

Publicado 25/01/2019 14:46:18 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic augura "una gran final" este domingo del Abierto de Australia, donde se medirá al español Rafa Nadal, el "gran rival" de su carrera deportiva y con el que disputó hace siete años una espectacular final en Melbourne Park decantada de su lado y que ve como "la guinda del pastel" de todos sus 52 duelos con el balear.

"Rafa es mi gran rival en mi carrera. He jugado muchos partidos contra él, un partido épico en esta pista porque uno de los que permanece en el recuerdo de todos fue la final de casi seis horas de aquí en 2012. Espero que no sea tan larga en esta ocasión, pero va a ser una gran final", afirmó Djokovic en rueda de prensa tras ganar su semifinal.

El de Belgrado, que apuntó que no ha hecho ver a sus hijos esa final, sí consideró el valor que tiene en su memoria. "Probablemente sea la que más represente el concepto de nuestra rivalidad. Ese partido sería la guinda del pastel", remarcó.

"Nadal ha estado históricamente durante mi vida y carrera como el rival más grande contra el que jugado nunca en todas las superficies. Algunos partidos han sido un gran giro en mi carrera y siento que han hecho replantearme mi tenis. Ese tipo de partidos han hecho de mí el jugador que soy hoy", subrayó.

Sobre el partido del manacorí ante Stefanos Tsitsipas, 'Nole' admitió que el número dos del mundo "ha jugado impresionantemente bien durante todo el torneo". "No ha cedido un set y ha parecido mejor que nunca en pista dura en esta semana y media. Creo que esta final llega en el momento adecuado para los dos y estoy seguro de que va a ser una pasada en la pista", confesó.

"Podemos prometer una cosa y es que los dos vamos a dar absolutamente todo en la cancha. Creo que la gente lo disfrutará. Intentaré jugar tan bien como lo he hecho hasta ahora, pero, por supuesto, jugar contra Rafa requiere un enfoque táctico diferente y seguro que será también al revés", comentó.

"ES EL JUGADOR MÁS INTENSO QUE HE VISTO Y AL QUE ME HE ENFRENTADO"

Djokovic advirtió que no desea "entrar necesariamente en largos intercambios" con el campeón en Melbourne de 2009 y que se ha sentido "realmente cómodo en la pista al golpear la bola". "Saldré e intentaré mandar el partido, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo contra Nadal. A veces necesitaré ser un poco más paciente y en otras atacar más", puntualizó.

"Él ha mejorado su servicio y con todo las cualidades que tiene en su juego, añadir también algunos puntos 'gratis' con el saque hace que sea más duro jugar contra él. Creo que está apoyando su primer golpe con ese gran saque y ahorrando energía para ir a por más en el resto. Los dos estamos jugando bien, será interesante", explicó el número uno del mundo.

Además, no olvida "la intensidad" que suele poner en la pista el once veces ganador de Roland Garros. "Sin duda, probablemente es el jugador más intenso que he visto y contra el que he jugado, y eso te hace estar alerta desde el primer punto y necesitas estar físicamente preparado, listo para correr durante horas y para ello ha ayudado no haber pasado mucho tiempo en la pista antes de la final", indicó el de Belgrado.

Por otro lado, 'Nole' recalcó que tiene "un enfoque ligeramente diferente" al del balear en cuanto a su actual estado de tenis. "Adapto mi edad al juego", expresó, después de que el español dijese que adaptaba su tenis a su edad. "Mi tenis es prácticamente el mismo", añadió.

Finalmente, de ganar el domingo, alcanzaría el récord de siete títulos en el 'grande' australiano. "Obviamente, hacer historia en el deporte que amas es un honor y un privilegio. Es una motivación enorme, y al mismo tiempo Nadal está al otro lado de la red", sentenció.