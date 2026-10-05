Djokovic peleará en Pekín por su título 102

Archivo - El tenista serbio Novak Djokovic durante el US Open 2026 - Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic peleará este martes por levantar su título 102 en el circuito de la ATP tras clasificarse para la final del torneo de Pekín, que se disputa sobre pista dura, tras la descalificación del ruso Daniil Medvedev, aunque ya tenía el duelo bien controlado con un marcador de 7-5, 5-3 y servicio.

El exnúmero uno del mundo mantiene su idilio en la capital china donde atesora una tremenda racha de 33 victorias seguidas y donde parece haber recuperado su mejor nivel tras unos meses complicados, sobre todo por sus eliminaciones tempraneras en la gira de verano, en especial la del pasado US Open.

Pero en Pekín, donde ha ganado en seis ocasiones, entre ellas cuatro consecutivas entre 2012 y 2015, 'Nole' parece haberse reencontrado con su mejor tenis y buscará su título 102, el primero de 2026 y en su final 146, ante el australiano Alex de Miñaur, para quedarse a uno del suizo Roger Federer y todavía algo lejos de los 109 del estadounidense Jimmy Connors.

Y después de remontar y dejar fuera en cuartos al alemán Alexander Zverev, primer favorito y reciente campeón en Nueva York, Djokovic tampoco dio tregua a un Medvedev que venía de ganar hace unos días el título en Hangzhou (China) y que vio como su rival luchó para levantar 16 de las 18 bolas de 'break' que afrontó.

El tenista de Belgrado aguantó y con 6-5 a su favor en el primer set, quebró el saque de Medvedev para hacerse con la primera manga. En la segunda rompió con 2-2 en el marcador y cuando servía con 5-3 para cerrar el partido llegó la descalificación del ruso, que tras perder un punto golpeó la pelota a la grada y dio a un espectador en el rostro.