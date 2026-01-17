Djokovic: "Si logro encajar todas las piezas del puzzle, puedo ganar a cualquiera"

Novak Djokovic - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic ha asegurado que todavía tiene "confianza" en sí mismo y que se ve capaz de "ganar a cualquiera", incluido al español Carlos Alcaraz y al italiano Jannik Sinner, los "jugadores dominadores" del tenis actual y con los que previsiblemente se encontrará en el Abierto de Australia, el primer 'Grand Slam' de la temporada.

"Cuando estoy sano, cuando logro encajar todas las piezas del puzzle, creo que puedo ganar a cualquiera. Si no tuviera ese convencimiento y esa confianza en mí mismo, no estaría aquí sentado hablando con vosotros o compitiendo", declaró en la rueda de prensa previa al comienzo del torneo.

El balcánico, a sus 38 años, aspira a convertirse en el campeón de 'Grand Slam' más veterano de la Era Abierta, un camino en el que seguramente tendrá que cruzarse con las dos primeras raquetas del circuito: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner; al español le ganó en cuartos de final en Melbourne Park el año pasado y perdió frente a él en el US Open, mientras que cayó con el italiano en las semifinales de Roland Garros y Wimbledon.

"Comprendo que Sinner y Alcaraz están jugando a un nivel distinto ahora mismo, pero eso no significa que nadie más tenga opciones. Siempre confío en mis posibilidades, en cualquier torneo y aquí en particular", dijo el 10 veces campeón del Abierto de Australia.

Aún así, reconoció que le está faltando "algo de fuerza en las piernas para poder competir con estos chicos en las últimas rondas de un 'Grand Slam'". "Pero daré mi mejor nivel como en 2025, creo que lo hice bastante bien y les puse las cosas difíciles en su camino al título. No necesitamos elogiarlos más, ya fueron elogiados lo suficiente", afirmó entre risas.

"Perdí en tres de los cuatro 'Slams' ante Sinner o Alcaraz... Sabemos lo buenos que son, y merecen estar donde están. Son los jugadores dominadores en el tenis masculino en este momento. Yo sigo intentando formar parte de ello", finalizó.