El dobles de Munar y Martínez da vida a España en la Copa Davis

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de Copa Davis ha recortado distancias este domingo en la eliminatoria ante Dinamarca (1-2) por acceder a la Final a 8, que se está disputando en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga), después de que Jaume Munar y Pedro Martínez se impusiesen en el partido de dobles frente a August Holmgren y Johannes Ingildsen (1-6, 6-3, 6-2) para conseguir el tercer punto.

Después de las derrotas del propio Munar y de Pablo Carreño en los partidos individuales del sábado, el dobles se antojaba vital para las aspiraciones del grupo capitaneado por David Ferrer, huérfano de Carlos Alcaraz, número uno del mundo, en la localidad malagueña.

Sin embargo, las cosas empezaron mal para la dupla balear-valenciana, que cedió su primer saque. Aunque respondieron con un 'contrabreak', cayeron en los cuatro siguientes juegos y la pareja danesa se llevó el primer parcial, que dejaba a España a un solo set de la eliminación.

A pesar de la presión y con el público volcado, Munar y Martínez igualaron la contienda con un solo quiebre en la segunda manga, en el octavo juego, y forzaron la tercera, donde dos nuevas roturas les permitieron cerrar la contienda en una hora y 46 minutos.

A continuación, Munar tratará de mantener a los de Ferrer en la lucha ante el número 11 del mundo, Holger Rune. El sábado, Carreño cedió por 7-5 y 6-3 ante Holger Rune, horas antes de que Munar también perdiese ante Elmer Moller (2-6, 6-1 y 6-4).