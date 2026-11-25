El tenista español Carlos Alcaraz junto a Marcel Granollers en un entrenamiento para las Finales de la Copa Davis 2026 - ALVARO DÍAZ/RFET

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española arranca este jueves su participación en la 'Final a 8' de la Copa Davis que se disputa en la localidad italiana Bolonia sobre pista 'indoor', a la que llega con vitola de favorita a levantar la 'Ensaladera' por el potencial de su equipo, liderado por un Carlos Alcaraz en gran estado de forma, pero cuya participación en el estreno ante Austria parece poco probable, lo que abre la incógnita de cómo moverá el capitán David Ferrer sus piezas entre las que se encuentra otra de valor como Rafa Jódar.

España inicia su andadura en las Finales de la Copa Davis y lo hace, por primera vez en muchos años, con la vitola de seria candidata al título. El equipo capitaneado por David Ferrer tiene en sus filas a dos 'Top 10' por primera vez desde el año 2019, cuando Rafa Nadal y Roberto Bautista guiaron a 'la Armada' hacia la sexta 'Ensaladera' en Madrid, en el que es hasta ahora su último título, y la ausencia en Italia, gran dominadora de los últimos años, de Jannik Sinner, y la presencia de Carlos Alcaraz, allana algo las cosas para un combinado que en 2025 rozó la campanada.

Ahora, junto al murciano, está también el consolidado Rafa Jódar, en un equipo que también cuenta con un ganador de 'Grand Slam' y 'Top 10' mundial en el circuito de dobles como Marcel Granollers, y que en Bolonia tratará de repetir su gran actuación del año pasado donde sin el murciano fue capaz de plantarse en la final antes de caer ante una Italia también sin su número uno.

Pedro Martínez, Jaume Munar y Dani Mérida completan una selección que perdió a otro 'Top 20' por lesión como Alejandro Davidovich en la que será la despedida de David Ferrer como capitán tras iniciar su andadura en 2023 y para entrar en el equipo del noruego Casper Ruud.

De todos modos, los favoritismos en la Copa Davis nunca son decisivos y el combinado español debe saberlo por propia experiencia ya desde su estreno teóricamente asequible frente a Austria, selección que junto a Corea, es la única sin jugador en el 'Top 100' que ha llegado hasta Bolonia.

Un duelo ante los austriacos en el que la principal duda es si Carlos Alcaraz, recién proclamado campeón de las ATP Finals y que lleva 15 victorias seguidas en pista cubierta, juega o, por el contrario, y dado el susto muscular que se llevó en Turín, descansa para recuperar completamente su físico.

El tenista murciano tuvo molestias en el segundo partido frente al ruso Daniil Medvedev, y aunque acabara llevándose el torneo sin aparentar problemas, David Ferrer podría optar por reservarlo de cara a las hipotéticas semifinales ante el ganador del duelo entre la Alemania del número uno del mundo Alexander Zverev y Gran Bretaña.

LA DUDA DEL NÚMERO 2 ESPAÑOL

Todo esto cambia los planes de 'Ferru' en su último servicio a la selección ya que dejará la capitanía para cedérsela a Marc López a partir de 2027. Rafa Jódar pasaría a ser el número uno y a jugar el segundo partido, un rol que ya jugó en su debut el pasado verano en la competición ante Chile donde sumó el 2-0 ante el chileno Cristian Garín, entonces en una superficie, tierra batida, en la que se encuentra más cómodo.

La temporada en pista cubierta para Jódar no ha sido tan óptima, pero llega a Bolonia con el ritmo que le ha aportado disputar las Finales de la ATP, donde pese a no sumar ningún triunfo, dio muestras de que ha llegado en buena forma al tramo final de temporada. Además, tanto ante Jurij Rodionov como Lukas Neumayer, teóricos número 1 y 2 austriacos, respectivamente, sería claro favorito.

Si el madrileño es el número uno, Ferrer tendría que elegir entre Jaume Munar y Dani Mérida, sustituto del lesionado Alejandro Davidovich, para el primer importante punto de la eliminatoria. Por ranking, la elección sería el segundo, que ya demostró con su victoria con remontada en su debut en la Davis frente a Alejandro Tabilo, que no se amedrenta ante situaciones adversas.

Sin embargo, el tenista balear, pese a no haber tenido un buen final de campaña, podría ser también opción dada su experiencia y su buen hacer el año pasado en las Finales donde fue capaz de derrotar a un rival de entidad como el checo Jiri Lehecka y exigir a Alexander Zverev y Flavio Cobolli.

Y en el caso de que la eliminatoria se decida en el tercer punto, el dobles igualaría mucho todo. Pese a que España cuenta con una pareja de primer nivel formada y bien complementada como la que forman el veterano Marcel Granollers y Pedro Martínez, aunque Alcaraz podría ser una opción para jugar con el catalán, con el que ya lo ha hecho en otras ocasiones.

Sin embargo, la mayor fortaleza del equipo austriaco reside precisamente en ese punto decisivo, con el dúo compuesto por Neil Oberleitner y Lucas Miedler, ambos consolidados en el circuito doblista y que llegan en un gran momento de forma tras alcanzar las semifinales en el Masters 1000 de París, la final en Almaty y el título en Viena.