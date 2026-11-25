El tenista Carlos Alcaraz con el trofeo de las ATP Finals. - Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se convirtió este domingo en 'maestro' del tenis por primera vez en su carrera tras imponerse en la final de las ATP Finals a Alexander Zverev (6-2, 7-6(7)), un título que le ha permitido convertirse en el más joven de la historia en ganar los cuatro 'Grand Slam' y las Finales de la ATP, además de firmar una gran recta final de año, algo que siempre se le había atragantado, después de salir de una lesión de muñeca.

El 2026 arrancó muy bien para el murciano, que logró completar el 'Grand Slam' en Australia, y semanas después se coronó también en Doha. La gira estadounidense no fue positiva, con semifinales ante el ruso Daniil Medvedev en Indian Wells y tempranera derrota en Miami ante el estadounidense Sebastian Korda, y la llegada de la tierra batida comenzó con revés en la final del Masters 1000 de Montecarlo ante el italiano Jannik Sinner.

Y poco después, en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, apareció su lesión de muñeca que le obligó a abandonar antes de su segundo partido e iniciar un largo proceso de curación que le hizo perderse Roland Garros y Wimbledon para retornar finalmente en el mes de agosto en el Abierto de los Estados Unidos.

Había dudas de cómo volvería el tenista de El Palmar, pero este las ha aplacado con un sensacional tramo final de temporada. Y es que desde la vuelta tras la lesión, el nivel de Alcaraz ha sido sobresaliente y los números son inapelables. En total, ha disputado 27 partidos, sin contar el abandono antes de jugar del italiano Matteo Berrettini en el Masters 1000 de París e incluido el de la Copa Laver ante el estadounidense Taylor Fritz, de los que ha conseguido el triunfo en 25.

Sus únicas derrotas fueron en su quinto partido tras la lesión, el maratoniano duelo de cuartos de final en el US Open ante el estadounidense Ben Shelton, en cinco mangas, y la más sorpresiva en el Masters 1000 de Shangái (China) ante el belga Zizou Bergs, en dos sets. En cambio, en sus triunfos, fue arrollador y sólo en seis de ellos cedió un set en contra, ante Fritz en la Copa Laver y en el Masters 1000 de París, ante el portugués Jaime Faria en el US Open, ante el estadounidense Axel Michelsen y el español Jaume Munar en Tokio, y ante Ben Shelton en las Finales de la ATP.

Un rendimiento altísimo, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido en 'indoor', una superficie que es la que más le ha costado en su carrera pese a que tenía el título en Róterdam (Países Bajos) en 2025 y una final en el torneo de 'maestros', perdida ante Sinner de forma clara en 2025, pero que en esta ocasión usó para afinar su puesta a punto, incluyendo en su calendario el torneo de Viena.

SEGUNDO MEJOR ESPAÑOL YA EN 'INDOOR'

El resultado no ha podido ser más satisfactorio porque desde su arranque en la capital austriaca ha encadenado 14 triunfos seguidos (siempre sin contar el mencionado abandono de Berrettini) y tres títulos para alcanzar los 17, los mismos que tiene Jannick Sinner, y convertirse en el segundo español que más posee en pista cubierta, solo superado por los cinco de David Ferrer, siendo además el tercer español, y el primero desde 1998, en coronarse 'maestro' a nivel individual tras Manolo Orantes (1976) y Alex Corretja (1998).

En el Masters 1000 de París, además, se convirtió en el segundo español en levantar el título tras 'Ferru' (2012), y el primer finalista de la 'Armada' desde que precisamente el de Jávea repitiese en 2013. Un torneo que se le había resistido históricamente, con los cuartos de final de 2022, con retirada ante el danés Holger Rune, como mejor resultado, y dos eliminaciones en su debut (2023 y 2025), y otra en su segundo partido (2024).

Al ganar en la capital parisina, el murciano se convirtió también en el duodécimo jugador en ganar al menos un Masters 1000 en tierra, dura e 'indoor', algo que también consiguió Rafa Nadal, que sólo ganó en pista cubierta el Masters 1000 de Madrid en 2005 cuando este se jugaba sobre esa superficie. Igualmente, tachó uno de los tres Masters 1000 que le quedaban por levantar junto a Canadá y Shangái, eventos donde nunca ha pasado de cuartos y donde tampoco ha jugado demasiado.

La victoria en París cargó de moral a Alcaraz de cara a las ATP Finals, y en Turín, aunque con susto, se consagraría como 'maestro'. Cinco victorias en cinco partidos y solo un set concedido en contra, en las semifinales frente a Ben Shelton. Así, el español se proclamó por primera vez 'maestro', sumando su décima victoria consecutiva en una inmaculada gira 'indoor'.

Un buen rendimiento que ha venido de la mano de una mejora notable en su saque. Entre el Masters 1000 de París y las Finales de Turín, Alcaraz solo ha perdido su saque en siete ocasiones en los nueve encuentros que ha disputado. Además, en seis de estos choques, el número uno español ha sacado por encima de 72 por ciento de primeros, en los que tuvo una media de siete saques directos.

Datos todos que invitan al optimismo de cara a la Copa Davis, que será el último torneo que dispute Alcaraz en 2026. El murciano liderará a España en una competición que nunca ha ganado y que no está en las vitrinas de la 'Armada' desde 2019. Su buen momento de forma, sumado a la ausencia de Jannik Sinner con Italia, hace que las opciones se haya elevado hasta el punto de que España, con Rafa Jódar como número dos, sea señalada como la gran favorita para el triunfo.

De lograrlo, al de El Palmar, que sólo ha disputado esta competición en 2022 y 2024, ya sólo le quedaría como gran conquista el oro olímpico que se le escapó en 2024 en París, y se uniría a la lista de Stan Smith (1970), John McEnroe (1978), Boris Becker (1988), Andre Agassi (1990), Michael Stich (1993) y Jannik Sinner (2024), como los únicos tenistas que han conseguido levantar las ATP Finals y la Copa Davis la misma temporada. Además, si no pierde en la Davis, se sumaría a Federer, Djokovic y Sinner como únicos tenistas que acaban sin derrotas en 'indoor' en una misma temporada en el siglo XXI.